Определились победители Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

Source: Russia Ministry of Sport

В г. Ессентуки (Ставропольский край) прошли финальные соревнования Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Организаторами Спартакиады выступили Министерство спорта Российской Федерации и Министерство обороны Российской Федерации при поддержке Правительства Ставропольского края и Администрации г. Ессентуки.

Учащиеся допризывного возраста 14-17 лет из 33 субъектов Российской Федерации соревновались в следующих видах программы: военная подготовка (строевая подготовка и разборка-сборка автомата) и физическая подготовка (бег 60 м, кросс на 3 км, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, плавание 50 м).

Победителем Спартакиады в общекомандном зачёте стала команда Пензенской области, второе заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, третье место – команда Красноярского края.

В личном первенстве программы смотра физической подготовки победу праздновал Ильяс Латыпов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), второе место занял Михаил Мортаков (Пензенская область), третье место – Иван Эйсфельд (Калужская область).

В личном первенстве программы военной подготовки по разборке и сборке автомата места распределились следующим образом: первое место – Хаважи Кушанашвили (Чеченская Республика), второе место – Илхан Бейшенов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), третье место – Хамзат Бекханов (Чеченская Республика).

Победителям и призёрам были вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Спартакиада прошла в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённым Минспортом России и Роспотребнадзором.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет победителей и призёров Спартакиады молодёжи России допризывного возраста и желает всем участникам дальнейших успехов в спорте и учёбе!

Пресс-служба Минспорта России

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