Обращение к выпускникам высших учебных заведений

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

Сегодня во всей стране, во всех наших регионах замечательный праздник – Всероссийский студенческий выпускной. И конечно, прежде всего от всей души хочу поздравить вас – молодых профессионалов, буквально только что защитивших дипломы, – с успешным завершением обучения в вузах, институтах, университетах.

Студенческая пора – яркая, незабываемая – остаётся позади, начинается совершенно новый этап, где многое, практически всё, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений и, уверен, сумеете добиться очень многого.

В этом году, в Год науки и технологий, студенческий выпускной проходит под девизом «С наукой в сердце». В современном мире действительно очень важно постоянно искать и получать новые знания, навыки, всегда быть в курсе самых передовых решений в своей профессиональной сфере, уметь их внедрять, применять, причём это относится практически ко всем специальностям.

Не сомневаюсь, вы – целеустремлённые, всерьёз настроенные на успех молодые люди – к такому вызову постоянного обучения абсолютно готовы. Ценность знаний, саморазвития для вас, для вашего поколения безусловна, поэтому будем и дальше развивать системы, платформы, способные помочь вам в профессиональном росте, оказывать поддержку вашим идеям, инициативам, в том числе общественным, добровольческим.

Хочу пожелать каждому из вас обрести свой собственный, неповторимый путь, своё подлинное призвание. Да, это не всегда выходит сразу, с первой попытки. Но здесь главное – не сдаваться, и тогда вы обязательно найдёте дело, в котором по максимуму раскроются ваши знания, способности, лучшие человеческие качества и которым сможете по-настоящему гордиться, потому что это дело идёт во благо людям, служит всей России.

Отдельно хочу поздравить ваших наставников, поблагодарить весь профессорско-преподавательский состав за огромный, очень значимый труд в интересах будущего нашего государства.

Искреннюю признательность своим педагогам, уважение к ним вы, дорогие выпускники, как и многие миллионы наших сограждан, надеюсь, сохраните на всю жизнь и так же искренне будете беречь и ценить студенческую дружбу.

Дерзайте, всегда учитесь и не переставайте мечтать. В России перед вами сейчас открыты все дороги, все возможности. Верю в ваши будущие победы.

Удачи вам!

MIL OSI