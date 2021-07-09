Н. Журавлев принял участие в церемонии открытия ЦКАД

Source: Russia – Council of the Federation

Ввод в эксплуатацию новой дороги позволит в разы уменьшить загрузку МКАД, отметил сенатор.

Президент России Владимир Путин запустил движение по заключительному 25-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Участие в церемонии открытия дороги принял заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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ЦКАД — первая в стране дорога с системой взимания платы «Свободный поток» позволит двигаться без остановки у рамок оплаты. Трасса, которая проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта.

На торжественном мероприятии Президент поблагодарил всех участников большого проекта. Он подчеркнул, что это событие очень важно не только для центральной части страны, для столицы, для Московской области, а вообще для всей страны.

Николай Журавлев принял участие в церемонии открытия ЦКАД

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Николай Журавлев принял участие в церемонии открытия ЦКАД

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Николай Журавлев принял участие в церемонии открытия ЦКАД

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Николай Журавлев принял участие в церемонии открытия ЦКАД

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Николай Журавлев отметил, что ввод в эксплуатацию новой дороги позволит в разы уменьшить загрузку МКАД, а также повысит инвестиционную привлекательность Троицкого и Новомосковского административных округов. «Это важное событие не только для российского транспорта, но и для экономики Москвы и Московской области. В частности, в планах – строительство по всей протяженности трассы бизнес-центров, офисных площадок, логистических центров и других инфраструктурных объектов», — прокомментировал вице-спикер СФ.

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