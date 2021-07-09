Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#наука09.07.2021 14:39

На Байконуре завершены работы по дооснащению стартового комплекса «Протон»

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Протон-М» на Байконуре дооснащён новым контрольно-проверочным оборудованием для обеспечения запуска лабораторного модуля «Наука». Оборудование предназначено для приема и передачи телеметрической информации МЛМ «Наука», а также для контроля параметров при его подготовке на стартовом комплексе.

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили все необходимые работы на стартовом комплексе ракеты-носителя «Протон-М» (площадки №№ 200, 201). Комплект оборудования полностью смонтирован и отлажен. Успешно проведены его автономные и совместные испытания.

Завершающим этапом станет подписание итоговой документации комиссией, состоящей из специалистов Центра испытаний № 2 Космического центра «Южный» и Ракетно-космической корпорации «Энергия».

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