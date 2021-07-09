Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#OneWeb09.07.2021 17:56

На Байконуре готовятся к запускам очередных партий космических аппаратов OneWeb

На Байконуре завершены перегрузка пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б» под миссию № 35 и цикл механической сборки «пакета» (1 и 2 ступеней) ракеты-носителя «Союз-2.1б» под миссию № 36 по запуску космических аппаратов OneWeb. Операции проведены в соответствии с комплексным графиком подготовки совместным расчетом специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра РКЦ «Прогресс» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Работы прошли на техническом комплексе Центра испытаний технических комплексов Космического центра «Южный», в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31. После сборки «пакета» ракета-носитель под миссию № 36 будет находиться в режиме хранения. Пуск данной ракеты с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb запланирован на осень со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

После переноса на рабочее место пакета ракеты-носителя под миссию OneWeb № 35 начнутся работы по подготовке к общей сборке РКН. Запуск запланирован на начало августа.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой.

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