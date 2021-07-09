К. Косачев принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи народов Евразии

Source: Russia – Council of the Federation

Ассамблея объединяет неправительственные организации 45 стран.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи народов Евразии. Ассамблея объединяет неправительственные организации 45 стран в качестве широкой коммуникационной площадки взаимодействия институтов гражданского общества и органов власти и в качестве важного инструмента общественной дипломатии.

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Мероприятие состоялось при поддержке Информационного центра ООН.

В адрес участников Генеральной Ассамблеи народов Евразии поступило приветствие Президента Российский Федерации Владимира Путина.

Константин Косачев зачитал обращение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в котором отмечается важная роль Ассамблеи в развитии и укреплении евразийского диалога.

«Вопросы евразийской интеграции, в том числе вовлечение субъектов Российской Федерации в орбиту делового сотрудничества на евразийском направлении, всегда были приоритетными для Совета Федерации», — подчеркивается в обращении Валентины Матвиенко. Она отметила, что Российская Федерация, уделяя особое внимание равноправным и взаимовыгодным интеграционным проектам, стремится к формированию Большого Евразийского партнерства, идея которого была высказана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Важнейшей и значимой инициативой представляется проведение Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в мае 2022 года, организатором которой выступает Межпарламентский союз при поддержке Организации Объединенных Наций». Спикер Совета Федерации выразила убежденность в том, что Ассамблея народов Евразии сможет внести весомый вклад в подготовку этого масштабного мероприятия.

Также в ходе заседания были подведены итоги деятельности Ассамблеи с момента ее создания, утвержден перспективный план на следующие четыре года и избраны руководящие органы.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, первый заместитель генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, а также более 800 представителей общественных организаций – членов Ассамблеи.

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