К. Косачев выступил на юбилее федерального Пантеона защитников отечества

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие в памятном мероприятии.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в памятном мероприятии в честь 20-летия Федерального военного мемориала Пантеон защитников отечества в городе Мытищи.

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Выступая на мероприятии, Константин Косачев отметил, что нынешние поколения защитников Отечества достойно продолжают традиции Победы в Великой Отечественной войне. По словам вице-спикера СФ, к сожалению, в ряде стран сносят памятники советским воинам, пытаясь предать забвению их подвиг. «В России бережно хранят память погибших, заботятся о ветеранах и передают чувство сопричастности с великой историей подрастающему поколению. Большую роль в этой работе играет Пантеон защитников отечества», — сказал сенатор.

Нынешние поколения защитников Отечества достойно продолжают традиции Победы в Великой Отечественной войне

Он проинформировал, что в ходе предстоящей осенней сессии Совет Федерации планирует провести парламентские слушания с участием представителей Министерства обороны РФ, посвященные сохранению надлежащего состояния и развитию Пантеона.

В мероприятии участвовали заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, ветераны, представители военного ведомства, юнармейцы.

Константин Косачев также принял участие в высадке кустов сирени в честь легендарных полководцев Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия были вручены ведомственные награды Минобороны России за увековечивание памяти погибших.

Пантеон защитников отечества — до мая 2021 г. Федеральное военное мемориальное кладбище — крупнейший российский военный мемориал.

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