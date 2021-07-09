Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Центр Хруничева#Космодромы#Байконур#наука09.07.2021 19:39

Завершена подготовка ракеты-носителя «Протон-М» к сборке ракеты космического назначения

Специалисты ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершили комплекс пневмо- и электроиспытаний ракеты-носителя «Протон-М», которая будет стартовать к Международной космической станции с новым модулем «Наука» российского сегмента станции.

В настоящее время три ступени ракеты-носителя состыкованы, проверки подтвердили штатную работу всех систем и коммуникаций ракеты. Через несколько дней начнётся сборка ракеты космического назначения: механическая и электрическая стыковка космической головной части с «пакетом» из трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М».

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С.П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

Модуль «Наука» создан на конструктивно-технологической базе функционально-грузового блока «Заря» с использованием опыта проектирования транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Он будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон» является основой космической транспортной системы России, активно используется для выведения полезных нагрузок на околоземные орбиты и отлетные траектории в рамках федеральных и коммерческих программ. «Протон» — основное средство выведения российских орбитальных модулей для Международной космической станции.

С 2001 года эксплуатируется модернизированная ракета-носитель «Протон-М» с улучшенной системой управления, более высоким уровнем эксплуатационных характеристик и экологических показателей.

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