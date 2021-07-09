Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика10.07.2021 00:30

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Петр Климук принимает поздравления с днем рождения

Сегодня, 10 июля 2021 года, Петр Ильич Климук, выдающийся космонавт, дважды Герой Советского Союза, начальник Центра подготовки космонавтов с 1991 года по 2003 год, принимает поздравления с днём рождения.

В этот знаменательный день руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов, лётчики-космонавты СССР и России, все сотрудники ЦПК имени Ю.А. Гагарина выражают Петру Ильичу Климуку слова искренней признательности и огромную благодарность за его титанический труд, за неоценимый вклад в деятельность Центра.

Уважаемый Пётр Ильич! Вся ваша жизнь неразрывно связана с Военно-воздушными силами и пилотируемой космонавтикой. Невозможно переоценить ваш личный вклад в дело изучения и освоения космоса. Вы мужественно преодолели все этапы подготовки и успешно выполнили три космических полёта.

Более десяти лет под вашим руководством продолжалась плодотворная подготовка российских и зарубежных космонавтов к выполнению на орбите отечественных и международных программ, совершенствовались тренажная, учебно-лабораторная и материальная базы. За это время было подготовлено более 30 интернациональных экипажей к полётам различной продолжительности и сложности, началась реализация впечатляющего космического проекта — создание Международной космической станции, в осуществлении которого Центр подготовки космонавтов и по сей день принимает активное участие.

Ваши душевные качества, неиссякаемая энергия, высокий профессионализм снискали признание среди тех, кому посчастливилось служить и работать вместе с вами. Родина и мировая общественность по достоинству оценили ваши заслуги, дважды удостоив звания Героя Советского Союза, наградив многими высшими наградами.

Мы искренне признательны и благодарны вам, Пётр Ильич, за участие в воспитании новых поколений тружеников космоса, за приложенные усилия в решении задач, стоявших перед Центром в тот период, когда вы возглавляли ЦПК, за большую общественную работу, проводимую с целью пропаганды отечественной пилотируемой космонавтики. Для всех сотрудников ЦПК и нынешнего поколения космонавтов вы являетесь примером целеустремлённости и верности своему делу.

[embedded content]

Желаем вам, Пётр Ильич, крепкого здоровья, счастья и благополучия в жизни, оптимизма, новых свершений, уюта и тепла в доме!

MIL OSI