Глава Комитета СФ по международным делам Г. Карасин провел встречу с Послом Евросоюза в РФ М. Эдерером

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы в формате видеоконференции были затронуты некоторые актуальные вопросы отношений Российской Федерации и Европейского Союза.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с главой Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером.

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В ходе беседы, которая прошла в формате видеоконференции, были затронуты некоторые актуальные вопросы отношений Российской Федерации и Европейского Союза.

За последние годы в отношениях с ЕС проблемный груз заметно возрос

Григорий Карасин подчеркнул, что за последние годы в отношениях с ЕС проблемный груз заметно возрос. «В Брюсселе окрепли азартные сторонники дальнейших обострений. Убежден, что настала пора всерьез подумать о реальных шагах придания отношениям предсказуемого и более конструктивного характера», — заявил парламентарий.

По словам главы Комитета СФ, примером может служить состоявшаяся 16 июня 2021 г. встреча Президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, главным результатом которой стала открытая дверь к совместной работе над сложными проблемами. Это касается как стратегических вопросов, так и двусторонней повестки. «Странно, но в Брюсселе сигнал этот не услышали, либо не захотели услышать. Восстановление доверия – работа творческая, требующая немалой решительности. Вы должны это понять», — отметил сенатор.

Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с главой Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером

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Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с главой Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с главой Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером

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Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин

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Встреча председателя Комитета СФ по международным делам Григория Карасина с главой Представительства Европейского Союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером

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Григорий Карасин в качестве негативного примера привел итоги завершившейся недавно весенней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая изобиловала ставшими привычными обвинениями в адрес России и циничным нарушением Регламента Ассамблеи по голосованию по предложенным проектам документов. Российская делегация была вынуждена покинуть зал заседаний и отключиться от ВКС. «Неприятно удивил и недавний набор «заключений» Совета Европы по России», — резюмировал Григорий Карасин.

В ходе беседы была также затронута тематика кризиса на Украине и международных усилий по его разрешению.

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