Source: Russia Federal Space

#ЦПК09.07.2021 12:48

Гагаринский стипендиат Руслан Уразбахтин приглашен на главный студенческий выпускной России

10 июля на Воробьевых горах в Москве состоится главный в стране студенческий выпускной вечер «С наукой в сердце». Выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета Руслан Уразбахтин стал одним из десяти российских студентов, получивших приглашение на грандиозный праздник. Талантливый выпускник башкирского вуза представит Приволжский федеральный округ. На мероприятии состоится чествование лучших студентов года, с поздравлениями выступят известные артисты. Главный студенческий выпускной России будет транслироваться в вечернем эфире Первого канала.

В Центре подготовки космонавтов хорошо знают Руслана Уразбахтина. Он дважды выигрывал конкурс на получение стипендии имени Ю.А. Гагарина, которая вручается студентам и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по направлениям, связанным с пилотируемой космонавтикой в ракетно-космической отрасли. Руслан был третьекурсником факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций Уфимского государственного авиационного технического университета, когда впервые приехал в ЦПК на церемонию награждения. В декабре 2018 года он получил свой первый сертификат на Гагаринскую стипендию.

Через год юношу вновь встречали в Звездном городе, как победителя конкурса на соискание той же стипендии. Особый интерес у специалистов вызвали его научные работы «Беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях», «Системы экологического мониторинга на основе беспилотных летательных аппаратов», «Сверхвысокооборотный электродвигатель с аморфным магнитопроводом для системы подачи воздуха водородных топливных элементов».

Всего за пять лет учебы в УГАТУ Руслан Уразбахтин получил немало высоких наград: удостоен стипендии Правительства РФ, трижды — стипендии Президента России, а также благодарности главы Республики Башкортостан за достижения в научно-образовательной, спортивной и общественной деятельности, реализацию социально значимых проектов, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение культурных ценностей, патриотическое воспитание молодежи.

Коллектив ЦПК гордится Русланом и желает ему дальнейших успехов!

Приглашаем студентов и аспирантов принять участие в конкурсе на получение Гагаринской стипендии. Заявки принимаются до 30 сентября 2021 года. С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

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