А. Шевченко: Хорошо, что у нас есть такие люди, которые могут стать для молодежи примером достойной семейной жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятиях в Красногвардейском районе Оренбургской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области совершил рабочую поездку в Красногвардейский район региона.

Сенатор и глава района Юрий Классен провели мероприятие на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности. Они вручили супругам Тукаевым медаль «За любовь и верность». Капес Камзаевич и Халия Карогушевна Тукаевы прожили более 60 лет в законном браке, воспитали пятерых детей, 11 внуков и 9 правнуков. В их гостеприимном доме царят любовь и уважение друг к другу.

Андрей Шевченко принял участие в мероприятии на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности

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Андрей Шевченко

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Мероприятие на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности

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Андрей Шевченко принял участие в мероприятии на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности

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Андрей Шевченко принял участие в мероприятии на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности

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Андрей Шевченко принял участие в мероприятии на территории Свердловского сельсовета, приуроченное к Дню любви, семьи и верности

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Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения золотых медалей пятнадцати выпускникам школ Красногвардейского района

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«Для меня стало доброй традицией чествовать юбиляров супружества. Пар, хранящих семейный очаг на протяжении шесть десятков лет, сейчас очень немного. Хорошо, что у нас в районах есть такие люди, которые могут стать для молодежи примером достойной семейной жизни», — подчеркнул сенатор.

Андрей Шевченко принял участие в церемонии вручения золотых медалей пятнадцати выпускникам школ Красногвардейского района. Первый Бал медалистов прошел с соблюдением всех санитарных норм. По красной ковровой дорожке местного Дома культуры прошли не только отличники в учебе, но и победители олимпиад и конкурсов различных уровней, активные участники военно-патриотических и спортивных соревнований, лидеры общественных и творческих объединений района, обладатели золотых знаков отличия ГТО. Все выпускники отлично сдали ЕГЭ, получив высокие баллы, и теперь готовятся к поступлению в лучшие ВУЗы страны.

Парламентарий поздравил ребят, их родителей и педагогов и пожелал сохранить ту уверенность в себе, которая позволила им достигнуть больших успехов.

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