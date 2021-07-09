Source: Russia – Council of the Federation

Решения, принимаемые Правительством РФ в сфере АПК, будут способствовать развитию сельских территорий и улучшению качества жизни сельчан, считает сенатор.

Комплексное устойчивое развитие сельских территорий для профильного Комитета Совета Федерации — приоритетное направление работы. Успешное развитие, освоение передовых технологий и новых подходов в аграрном комплексе невозможно без социально-экономического развития этих территорий, обеспечения достойного уровня жизни на селе, привлечения молодых и квалифицированных кадров.

Смотрите также

Об этом заявил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор отметил, что реализация с 1 января 2020 г. государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства РФ, вселяет уверенность в решении накопившихся на селе проблем.

«Мы обеспокоены недофинансированием этого стратегического документа по сравнению с первоначальными планируемыми объемами в паспорте госпрограммы. И данный вопрос на контроле не только у нашего Комитета, но и Совета Федерации в целом. Поэтому любое решение Правительства России о выделении дополнительных средств на реализацию мероприятий госпрограммы мы поддерживаем», – подчеркнул сенатор.

Правительство РФ по поручению Президента России приняло решение выделить из резервного фонда дополнительные 6 млрд рублей на реализацию госпрограммы. Из них 2 млрд пойдут на поддержку сельской ипотеки, что позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года – не менее 35 тысяч семей. Также около 2,8 млрд рублей будет направлено на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта «Современный облик сельских территорий». Эти средства получат 26 регионов для реализации 66 проектов. Кроме того, более 1 млрд рублей планируется направить на благоустройство сельских территорий – около 700 проектов в 44 субъектах Федерации (создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организация освещения, пешеходной инфраструктуры).

Алексей Майоров напомнил, что реализация одобренных на 507-м заседании Совета Федерации федеральных законов, уже подписанных Президентом РФ, тоже будут способствовать социально-экономическому развитию села: законодательное закрепление сельского туризма и его поддержка на государственном уровне, а также право строительства на земельных участках крестьянских (фермерских) хозяйств жилых домов.

«Реализация принятых законодателем решений положительно скажется на развитии сельской экономики и повышении уровня жизни сельского населения, поддержку фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости, таких как сельский туризм», – убежден глава Комитета СФ.

Еще одно решение Правительства РФ, уточнил сенатор, – поддержка инициативы Министерства сельского хозяйства РФ о возможности сельхозтоваропроизводителям реализовывать свою продукцию на землях сельхозназначения.

Сенатор подчеркнул, что на различных парламентских мероприятиях Комитет СФ неоднократно высказывался в поддержку этой инициативы.

Поддержка фермеров и сельскохозяйственных кооперативов сейчас крайне актуальна, уверен Алексей Майоров. Он напомнил, что при Комитете в марте этого года создана рабочая группа под руководством заместителя председателя Комитета Егора Борисова, в состав которой вошли сенаторы из других комитетов, представители РАН, федеральных органов исполнительной власти, эксперты. «Отрадно, что предложения, озвученные в ходе заседаний рабочей группы, уже начинают реализовываться на практике», — сказал сенатор.

Парламентарий обратил внимание, что, в частности, предлагается снять запрет на торговлю своей продукцией на собственных землях сельскохозяйственного назначения товаропроизводителям из числа фермеров и сельхозкооперативов.

«Мы планируем внесение ряда изменений в федеральные законы, которые регулируют эту деятельность. Ждем поступления законопроектов в Комитет осенью. Указанные изменения должны сократить затраты фермеров на логистику при перемещении и хранении продукции, а также на аренду торговых мест. Надеемся, что это привлечет покупателей, которые располагаются неподалёку и хотят приобретать самые свежие овощи, молочные товары, мясо непосредственно у производителей. Подобные изменения также будут способствовать развитию сельского туризма», — считает Алексей Майоров.

MIL OSI