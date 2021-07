Concentration limits per issuer change on Securities market

Source: Moscow Stock Exchange

CCP NCC is establishing new concentration limits per issuer on Securities market from July 9, 2021

Concentration limits per issuer

Issuer name

Asset group

Concentration limits per issuer RUB

Aeroflot

Aeroflot_SHARE

900 000 000

Alrosa

Alrosa_SHARE

1 300 000 000

Gazprom

Gazprom_BOND

117 500 000 000

RZD

RZD_BOND

85 500 000 000

Severstal

Severstal_SHARE

1 500 000 000

FGC_UES

FGC_UES_SHARE

200 000 000

Gazprom

Gazprom_SHARE

7 100 000 000

NorNickel

NorNickel_SHARE

7 600 000 000

RusHydro

RusHydro_SHARE

350 000 000

InterRAO

InterRAO_SHARE

750 000 000

Lukoil

Lukoil_SHARE

5 400 000 000

MMK

MMK_SHARE

1 100 000 000

Magnit

Magnit_SHARE

1 500 000 000

MOEX

MOEX_SHARE

1 000 000 000

MTS

MTS_SHARE

900 000 000

NLMK

NLMK_SHARE

1 350 000 000

Novatek

Novatek_SHARE

1 200 000 000

FosAgro

FosAgro_SHARE

250 000 000

Polus

Polus_SHARE

1 700 000 000

Polymetal

Polymetal_SHARE

2 100 000 000

Rosneft

Rosneft_SHARE

2 500 000 000

Rosseti

Rosseti_SHARE

200 000 000

Rostelecom

Rostelecom_SHARE

160 000 000

Moscow

Moscow_BOND

14 500 000 000

DOMRF

DOMRF_BOND

21 500 000 000

FGC_UES

FGC_UES_BOND

9 600 000 000

VEB

VEB_BOND

32 500 000 000

ROSBANK

ROSBANK_BOND

7 000 000 000

EDB

EDB_BOND

10 600 000 000

Rosneft

Rosneft_BOND

160 000 000 000

Bashneft

Bashneft_BOND

10 500 000 000

VTB

VTB_BOND

6 700 000 000

RusHydro

RusHydro_BOND

7 700 000 000

GazpromNeft

GazpromNeft_BOND

41 500 000 000

Transneft

Transneft_BOND

19 400 000 000

Sberbank

Sberbank_BOND

61 100 000 000

Yamalo

Yamalo_BOND

600 000 000

HMAO

HMAO_BOND

1 100 000 000

MOESK

MOESK_BOND

3 800 000 000

Rosseti

Rosseti_BOND

2 500 000 000

Saint-Petersburg

Saint-Petersburg_BOND

8 500 000 000

Severstal

Severstal_BOND

16 700 000 000

NorNickel

NorNickel_BOND

30 000 000 000

SOPF

SOPF_BOND

1 000 000 000

Alrosa

Alrosa_BOND

10 000 000 000

OGK2

OGK2_BOND

3 700 000 000

Sberbank

Sberbank_SHARE

12 200 000 000

Sberbank

Sberbank_SHAREP

1 500 000 000

Surgutneftegaz

Surgutneftegaz_SHARE

900 000 000

Surgutneftegaz

Surgutneftegaz_SHAREP

1 150 000 000

Tatneft

Tatneft_SHARE

2 000 000 000

Tatneft

Tatneft_SHAREP

350 000 000

Transneft

Transneft_SHAREP

200 000 000

VTB

VTB_SHARE

1 150 000 000

Lukoil

Lukoil_BOND

33 000 000 000

Novatek

Novatek_BOND

7 300 000 000

NLMK

NLMK_BOND

9 000 000 000

SIBUR

SIBUR_BOND

11 100 000 000

MMK

MMK_BOND

3 700 000 000

Yandex

Yandex_SHARE

4 100 000 000

GPB

GPB_BOND

4 000 000 000

LenEnergy

LenEnergy_BOND

1 000 000 000

FosAgro

FosAgro_BOND

10 000 000 000

Polus

Polus_BOND

14 800 000 000

Rostelecom

Rostelecom_BOND

2 500 000 000

Tatneft

Tatneft_BOND

1 500 000 000

Sovcomflot

Sovcomflot_BOND

6 800 000 000

Composition of assets groups

Instrument

Asset group

AFLT

Aeroflot_SHARE

ALRS

Alrosa_SHARE

CH0346828400

Gazprom_BOND

CH0374882816

Gazprom_BOND

CH0379268748

RZD_BOND

CH0404311711

Gazprom_BOND

CH0419041618

RZD_BOND

CH0419041634

RZD_BOND

CHMF

Severstal_SHARE

FEES

FGC_UES_SHARE

GAZP

Gazprom_SHARE

GMKN

NorNickel_SHARE

HYDR

RusHydro_SHARE

IRAO

InterRAO_SHARE

LKOH

Lukoil_SHARE

MAGN

MMK_SHARE

MGNT

Magnit_SHARE

MOEX

MOEX_SHARE

MTSS

MTS_SHARE

NLMK

NLMK_SHARE

NVTK

Novatek_SHARE

PHOR

FosAgro_SHARE

PLZL

Polus_SHARE

POLY

Polymetal_SHARE

ROSN

Rosneft_SHARE

RSTI

Rosseti_SHARE

RTKM

Rostelecom_SHARE

RU000A0JNYN1

Moscow_BOND

RU000A0JQ7Z2

RZD_BOND

RU000A0JQAL8

DOMRF_BOND

RU000A0JQRD9

RZD_BOND

RU000A0JQXG0

DOMRF_BOND

RU000A0JR5F7

DOMRF_BOND

RU000A0JRDY3

DOMRF_BOND

RU000A0JRTN2

VEB_BOND

RU000A0JS4Z7

VEB_BOND

RU000A0JS6M0

ROSBANK_BOND

RU000A0JS934

EDB_BOND

RU000A0JSGV0

RZD_BOND

RU000A0JT403

VEB_BOND

RU000A0JT6B2

VEB_BOND

RU000A0JT7T2

FGC_UES_BOND

RU000A0JT940

Rosneft_BOND

RU000A0JT965

Rosneft_BOND

RU000A0JTDX1

DOMRF_BOND

RU000A0JTM28

Bashneft_BOND

RU000A0JTM36

Bashneft_BOND

RU000A0JTS06

Rosneft_BOND

RU000A0JTS22

Rosneft_BOND

RU000A0JTU85

RZD_BOND

RU000A0JTW83

DOMRF_BOND

RU000A0JU773

VTB_BOND

RU000A0JUAH8

RZD_BOND

RU000A0JUCR3

Rosneft_BOND

RU000A0JUCS1

Rosneft_BOND

RU000A0JUFU0

Rosneft_BOND

RU000A0JUFV8

Rosneft_BOND

RU000A0JUKX4

DOMRF_BOND

RU000A0JV1W5

Rosneft_BOND

RU000A0JV1X3

Rosneft_BOND

RU000A0JV1Y1

Rosneft_BOND

RU000A0JV201

Rosneft_BOND

RU000A0JV219

Rosneft_BOND

RU000A0JV227

Rosneft_BOND

RU000A0JV235

Rosneft_BOND

RU000A0JV243

Rosneft_BOND

RU000A0JV250

Rosneft_BOND

RU000A0JV268

Rosneft_BOND

RU000A0JV3Q3

VTB_BOND

RU000A0JVD25

RusHydro_BOND

RU000A0JVHF5

Bashneft_BOND

RU000A0JVNB2

ROSBANK_BOND

RU000A0JVW71

RZD_BOND

RU000A0JWC82

RZD_BOND

RU000A0JWH87

Bashneft_BOND

RU000A0JWHU2

RZD_BOND

RU000A0JWK41

GazpromNeft_BOND

RU000A0JWK90

Transneft_BOND

RU000A0JWMS6

Transneft_BOND

RU000A0JWNB0

ROSBANK_BOND

RU000A0JWPW1

Transneft_BOND

RU000A0JWRE5

GazpromNeft_BOND

RU000A0JWRF2

GazpromNeft_BOND

RU000A0JWS92

Transneft_BOND

RU000A0JWUE9

Sberbank_BOND

RU000A0JWVC1

Transneft_BOND

RU000A0JX0Z8

Yamalo_BOND

RU000A0JX132

Rosneft_BOND

RU000A0JX1S1

RZD_BOND

RU000A0JX215

HMAO_BOND

RU000A0JX2D1

ROSBANK_BOND

RU000A0JX2F6

ROSBANK_BOND

RU000A0JX2P5

Bashneft_BOND

RU000A0JX2Q3

Bashneft_BOND

RU000A0JX2R1

DOMRF_BOND

RU000A0JX355

Rosneft_BOND

RU000A0JX9X4

Bashneft_BOND

RU000A0JXC24

Transneft_BOND

RU000A0JXFS8

Gazprom_BOND

RU000A0JXFY6

Gazprom_BOND

RU000A0JXN05

RZD_BOND

RU000A0JXNF9

GazpromNeft_BOND

RU000A0JXPK4

Transneft_BOND

RU000A0JXQ44

RZD_BOND

RU000A0JXQK2

Rosneft_BOND

RU000A0JXR50

MOESK_BOND

RU000A0JXR84

RZD_BOND

RU000A0JXVM8

Rosseti_BOND

RU000A0JXXD3

Rosneft_BOND

RU000A0JXXE1

Rosneft_BOND

RU000A0JXYL4

GazpromNeft_BOND

RU000A0JXZB2

RZD_BOND

RU000A0ZYCP5

Rosneft_BOND

RU000A0ZYDD9

Transneft_BOND

RU000A0ZYDH0

FGC_UES_BOND

RU000A0ZYDS7

GazpromNeft_BOND

RU000A0ZYF20

DOMRF_BOND

RU000A0ZYF38

DOMRF_BOND

RU000A0ZYFM5

DOMRF_BOND

RU000A0ZYFN3

DOMRF_BOND

RU000A0ZYHX8

Saint-Petersburg_BOND

RU000A0ZYJ91

FGC_UES_BOND

RU000A0ZYJH7

Rosneft_BOND

RU000A0ZYJJ3

Rosneft_BOND

RU000A0ZYKJ1

Saint-Petersburg_BOND

RU000A0ZYKW4

HMAO_BOND

RU000A0ZYLC4

GazpromNeft_BOND

RU000A0ZYLG5

Rosneft_BOND

RU000A0ZYLQ4

GazpromNeft_BOND

RU000A0ZYLU6

DOMRF_BOND

RU000A0ZYQU5

DOMRF_BOND

RU000A0ZYT40

Rosneft_BOND

RU000A0ZYU05

RZD_BOND

RU000A0ZYUJ0

Sberbank_BOND

RU000A0ZYUS1

Transneft_BOND

RU000A0ZYUV5

Gazprom_BOND

RU000A0ZYUW3

Gazprom_BOND

RU000A0ZYUY9

Gazprom_BOND

RU000A0ZYV04

Gazprom_BOND

RU000A0ZYVU5

Rosneft_BOND

RU000A0ZYXV9

GazpromNeft_BOND

RU000A0ZZ117

Sberbank_BOND

RU000A0ZZ1N0

DOMRF_BOND

RU000A0ZZ349

Transneft_BOND

RU000A0ZZ4P9

RZD_BOND

RU000A0ZZ7C0

DOMRF_BOND

RU000A0ZZ9R4

RZD_BOND

RU000A0ZZBN9

Sberbank_BOND

RU000A0ZZDB0

EDB_BOND

RU000A0ZZE20

Sberbank_BOND

RU000A0ZZER4

Gazprom_BOND

RU000A0ZZES2

Gazprom_BOND

RU000A0ZZET0

Gazprom_BOND

RU000A0ZZGT5

RZD_BOND

RU000A0ZZH84

VTB_BOND

RU000A0ZZQN7

FGC_UES_BOND

RU000A0ZZWZ9

Sberbank_BOND

RU000A0ZZX19

RZD_BOND

RU000A0ZZXS2

Sberbank_BOND

RU000A100220

ROSBANK_BOND

RU000A1002C2

RZD_BOND

RU000A1004W6

DOMRF_BOND

RU000A1007Z2

RZD_BOND

RU000A1008D7

RZD_BOND

RU000A1008P1

Rosneft_BOND

RU000A1008W7

Severstal_BOND

RU000A1009L8

RZD_BOND

RU000A100AD8

MOESK_BOND

RU000A100ET6

DOMRF_BOND

RU000A100EX8

Gazprom_BOND

RU000A100HY9

RZD_BOND

RU000A100JC1

EDB_BOND

RU000A100JF4

Transneft_BOND

RU000A100K80

Sberbank_BOND

RU000A100KW7

Sberbank_BOND

RU000A100KX5

Sberbank_BOND

RU000A100KY3

Rosneft_BOND

RU000A100TH9

ROSBANK_BOND

RU000A100VB8

Sberbank_BOND

RU000A100VQ6

NorNickel_BOND

RU000A100YQ0

Rosneft_BOND

RU000A1010B7

Transneft_BOND

RU000A1010M4

RZD_BOND

RU000A101137

GazpromNeft_BOND

RU000A1012R9

Sberbank_BOND

RU000A101574

EDB_BOND

RU000A101590

DOMRF_BOND

RU000A1017J5

GazpromNeft_BOND

RU000A1018M7

SOPF_BOND

RU000A101C89

Sberbank_BOND

RU000A101CL5

FGC_UES_BOND

RU000A101FY1

MOESK_BOND

RU000A101GJ0

GazpromNeft_BOND

RU000A101L54

EDB_BOND

RU000A101LX1

FGC_UES_BOND

RU000A101M04

RZD_BOND

RU000A101PB8

Alrosa_BOND

RU000A101PC6

Alrosa_BOND

RU000A101PD4

Alrosa_BOND

RU000A101PF9

Alrosa_BOND

RU000A101PG7

Alrosa_BOND

RU000A101PK9

EDB_BOND

RU000A101QM3

Gazprom_BOND

RU000A101QN1

Gazprom_BOND

RU000A101QW2

Sberbank_BOND

RU000A101SF3

Rosneft_BOND

RU000A101XH9

MOESK_BOND

RU000A101YR6

VTB_BOND

RU000A1025U5

Sberbank_BOND

RU000A1028T1

FGC_UES_BOND

RU000A102A15

Saint-Petersburg_BOND

RU000A102CU4

Sberbank_BOND

RU000A102EE4

Rosneft_BOND

RU000A102EF1

Rosneft_BOND

RU000A102F28

ROSBANK_BOND

RU000A102FR3

Sberbank_BOND

RU000A102L95

GazpromNeft_BOND

RU000A102M94

OGK2_BOND

RU000A102QP4

RZD_BOND

RU000A102R40

RZD_BOND

RU000A1030S9

Moscow_BOND

SBER

Sberbank_SHARE

SBERP

Sberbank_SHAREP

SNGS

Surgutneftegaz_SHARE

SNGSP

Surgutneftegaz_SHAREP

TATN

Tatneft_SHARE

TATNP

Tatneft_SHAREP

TRNFP

Transneft_SHAREP

VTBR

VTB_SHARE

XS0191754729

Gazprom_BOND

XS0290580595

Gazprom_BOND

XS0304274599

Lukoil_BOND

XS0316524130

Gazprom_BOND

XS0559915961

VEB_BOND

XS0609017917

RZD_BOND

XS0743596040

Sberbank_BOND

XS0764220017

RZD_BOND

XS0800817073

VEB_BOND

XS0805570354

Gazprom_BOND

XS0830192711

GazpromNeft_BOND

XS0841671000

Severstal_BOND

XS0861981180

Rosneft_BOND

XS0864383723

Novatek_BOND

XS0885736925

Gazprom_BOND

XS0893212398

VEB_BOND

XS0906949523

Gazprom_BOND

XS0919504562

Lukoil_BOND

XS0993162683

VEB_BOND

XS0997544860

GazpromNeft_BOND

XS1041815116

RZD_BOND

XS1298447019

NorNickel_BOND

XS1405775617

NLMK_BOND

XS1502188375

RZD_BOND

XS1514045886

Lukoil_BOND

XS1521039054

Gazprom_BOND

XS1567051443

Severstal_BOND

XS1574068844

RZD_BOND

XS1574787294

RZD_BOND

XS1577953174

NLMK_BOND

XS1585190389

Gazprom_BOND

XS1589324075

NorNickel_BOND

XS1592279522

Gazprom_BOND

XS1622146758

NorNickel_BOND

XS1691350455

RusHydro_BOND

XS1693971043

SIBUR_BOND

XS1721463500

Gazprom_BOND

XS1795409082

Gazprom_BOND

XS1843434959

MMK_BOND

XS1843435337

NLMK_BOND

XS1843437036

RZD_BOND

XS1843441731

Alrosa_BOND

XS1911645049

Gazprom_BOND

XS1912654677

RusHydro_BOND

XS1951084471

Gazprom_BOND

XS2010030919

Alrosa_BOND

XS2010044621

SIBUR_BOND

XS2046736919

Severstal_BOND

XS2069992258

NorNickel_BOND

XS2082937967

RusHydro_BOND

XS2124187571

Gazprom_BOND

XS2134628069

NorNickel_BOND

XS2159874002

Lukoil_BOND

XS2196334671

Gazprom_BOND

XS2199713384

SIBUR_BOND

XS2291819980

Gazprom_BOND

XS2315951041

EDB_BOND

YNDX

Yandex_SHARE

RU000A0JVFD4

Bashneft_BOND

RU000A0JVEQ9

Bashneft_BOND

RU000A0JWGD0

Bashneft_BOND

RU000A0JWX04

Bashneft_BOND

RU000A0JTM44

Bashneft_BOND

RU000A0JTM51

Bashneft_BOND

RU000A0JX2X9

Bashneft_BOND

RU000A0JUML5

Bashneft_BOND

RU000A0JTZF1

DOMRF_BOND

RU000A0JV4R9

DOMRF_BOND

RU000A101SQ0

DOMRF_BOND

RU000A0JSQ58

FGC_UES_BOND

RU000A0JX090

FGC_UES_BOND

RU000A100LL8

Gazprom_BOND

XS2157526315

Gazprom_BOND

XS2301292400

Gazprom_BOND

RU000A0JUMH3

GPB_BOND

RU000A0JU7Y9

GPB_BOND

RU000A0JT6J5

GPB_BOND

RU000A0JUQ39

GPB_BOND

RU000A101DE8

LenEnergy_BOND

RU000A0ZZ1H2

OGK2_BOND

RU000A101WR0

OGK2_BOND

XS1599428726

FosAgro_BOND

XS1752568144

FosAgro_BOND

XS2099039542

FosAgro_BOND

XS1405766384

Polus_BOND

XS1533922933

Polus_BOND

XS1713474325

Polus_BOND

RU000A100XC2

Polus_BOND

RU000A101YB0

Rosseti_BOND

RU000A101DF5

LenEnergy_BOND

RU000A0JWJX2

MOESK_BOND

RU000A101MG4

Rosseti_BOND

RU000A0JXPN8

Rostelecom_BOND

RU000A0JWTN2

Rostelecom_BOND

XS1912655054

RusHydro_BOND

XS1843442465

RZD_BOND

RU000A0ZZRY2

RZD_BOND

RU000A0ZZXL7

RZD_BOND

RU000A0JWD57

RZD_BOND

RU000A0JWLU4

RZD_BOND

RU000A0JXJK7

RZD_BOND

RU000A101LS1

RZD_BOND

RU000A101H84

RZD_BOND

RU000A102RS6

Sberbank_BOND

RU000A102YH5

Sberbank_BOND

RU000A102YG7

Sberbank_BOND

RU000A1008L0

Severstal_BOND

RU000A101Q59

SIBUR_BOND

RU000A101Q42

SIBUR_BOND

RU000A1018K1

Tatneft_BOND

RU000A1022J5

VTB_BOND

RU000A1033Z8

Moscow_BOND

RU000A1030T7

Moscow_BOND

XS2325559396

Sovcomflot_BOND

XS1433454243

Sovcomflot_BOND

XS0831571434

EDB_BOND

RU000A1036S6

FGC_UES_BOND

XS1701384494

RZD_BOND

