Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИСС Решетнева09.07.2021 01:30

85 лет Петру Яковлевичу Сивирину

Сегодня, 8 июля 2021 года, исполняется 85 лет специалисту в области проектирования космических систем и космических комплексов Петру Яковлевичу Сивирину.

Петр Яковлевич окончил Ленинградский механический институт: специальность «Радиоэлектронные устройства»; член-корреспондент Российской инженерной академии и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1966 по 2016 гг. работал в Научно-производственном объединении прикладной механики (ныне — «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): инженер, старший инженер, начальник группы, сектора, отдела, зам. главного конструктора направления.

Основное направление деятельности — разработка, проектирование, наземная экспериментальная отработка космических систем связи, телевизионного вещания и ретрансляции информации. Принимал участие в разработке, наземной экспериментальной отработке, эксплуатации и сдаче генеральному заказчику более 30 космических систем, в т.ч. «Молния-2», «Молния-3», «Радуга», «Горизонт», «Экран», «Поток», «Экран-М», «Луч», «Гео-ИК», «Цикада», «ГЛОНАСС» и «Экспресс-АМ».

Под научным руководством Петра Яковлевича реализованы оригинальные инженерные решения, позволившие внедрить в практику разработки и испытаний радиотехнических систем космических комплексов ряд устройств и методик, соответствующих мировым стандартам.

Доцент, зам. заведующий кафедрой Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева. Лауреат премии Правительства РФ. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1987), «Знак Почета» (1980), медалями. «Почетный радист СССР».

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