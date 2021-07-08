Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Морской старт08.07.2021 09:15

Участники мотопробега «Космос наш – 60. Юрий Гагарин» посетили «Морской старт»

Участники Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» прибыли в город Владивосток. В среду, 7 июля 2021 года, русские мотоциклисты посетили плавучий космодром «Морской старт», базирующийся в бухте Посьет.

Представили российской частной космической компании S7 Space провели для участников мотопробега экскурсию по плавучей платформе для пусков ракет-носителей «Морской старт» — пусковой платформе Odissey и сборочно-командному судну. Завершающее мероприятие Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» состоится 17 июля 2021 года в Центре «Космонавтика и авиация» на территории ВДНХ.

Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» стартовал 10 июня 2021 года. Его проводит Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» по маршруту: г. Москва — Московская область — г. Екатеринбург — г. Омск — г. Змеиногорск — г. Красноярск — Космодром Восточный — г. Хабаровск — г. Владивосток.

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