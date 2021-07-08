Т. Кусайко: В Мурманской области реализуется программа повышения энергетической эффективности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила автоматизированный теплопункт одного из домов, в котором осуществляется такой проект.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе работы в регионе ознакомилась с реализуемой здесь программой повышения энергетической эффективности.

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Сенатор вместе с главой города Кировска Вадимом Турчиновым и заместителем директора одной из промышленных компаний Сергеем Свининым посетила автоматизированный теплопункт дома, в котором осуществляется такой проект.

Татьяна Кусайко отметила, что программа повышения энергоэффективности, разработанная муниципалитетом, нацелена на повышение качества снабжения жителей горячей водой и исключение случаев переплаты за тепло. Для установки в семи жилых домах было закуплено оборудование общей стоимостью 17 млн руб.

Парламентарий высоко оценила перспективный проект, в рамках которого теплообменное оборудование устанавливается в многоквартирных домах, что позволяет осуществить их перевод на закрытую систему горячего водоснабжения. «Это обеспечит экономию теплоресурсов, а значит, и средств собственников жилья, и избавит кировчан от необходимости проводить перерасчеты с коммунальщиками», — добавила Татьяна Кусайко.

Сенатор особо отметила, что дополнительных взносов со стороны жильцов домов не требуется.

«Программа повышения энергоэффективности как нельзя лучше отвечает запросам жителей и стратегии развития региона», — подчеркнула парламентарий.

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