Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ08.07.2021 22:43

Специалисты ЦЭНКИ при предпусковом облете обнаружили загрязнение рек золотодобытчиками

Специалистами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос) в ходе штатного облета районов падения накануне пуска ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома Восточный обнаружено загрязнение рек при промывке золота.

В районе падения, расположенном в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия), поисковой группой ЦЭНКИ и общественным инспектором по охране окружающей среды зафиксирован факт отработки горного участка при промывке золота с помощью специализированной техники без организации отстойников и очистных сооружений. Технологическая вода после промывки золота сбрасывалась напрямую в ручей Ранний, правый приток реки Чочимбал. Русла ручья и реки в нескольких местах перегорожены дамбами, что с большой долей вероятности препятствует ходу рыбы и изменяет гидрологический режим, в том числе и реки Дянышка (правый приток Лены), которая является местом нереста краснокнижного сибирского тайменя и других ценных пород рыб. О факте обнаруженного загрязнения специалисты ЦЭНКИ оперативно проинформировали Минэкологии и Правительство Республики Саха (Якутия).

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 48 состоялся 1 июля 2021 года. Он стал пятым коммерческим пуском с космодрома Восточный, реализуемым по контрактам компании «Главкосмос» с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem для оператора спутниковой группировки OneWeb.

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