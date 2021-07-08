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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#Ростех#Редуктор-ПМ08.07.2021 12:38

Протон-ПМ изготовит комплектующие для вертолётного двигателя ВК-2500

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») заключила договор с компанией «Редуктор-ПМ» (входит в холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации «Ростех») на изготовление деталей и сборочных единиц I и II опоры двигателя ВК-2500. Договор рассчитан на период 2021–2023 годов. В рамках контракта предприятие освоит производство 11 наименований ДСЕ опор двигателя. Начало поставок запланировано на ноябрь этого года.

Двигатель ВК-2500 предназначен для российских вертолётов марок «Ми» и «Ка». Разработчиком и серийным изготовителем выступает ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию). Редуктор-ПМ участвует в кооперации по созданию I и II опор двигателя.

Иван Краснов, директор Протон-ПМ: «Участвуя в кооперации по созданию вертолётного двигателя, мы осваиваем новый для нас рынок и значительно наращиваем объёмы поставок для нашего традиционного партнёра — компании „Редуктор-ПМ“. Ранее наше сотрудничество ограничивалось оказанием услуг по изготовлению литых заготовок и мехобработке. Надеюсь, что новые компетенции будут востребованы как непосредственным заказчиком, так и серийным изготовителем двигателя, что позволит в будущем увеличить объёмы поставок».

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