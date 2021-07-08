Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ08.07.2021 15:47

Продолжается мониторинг чрезвычайных ситуаций

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса представляют собой незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Прием, регистрация, обработка, архивация, каталогизация и распространение информации с российских и иностранных спутников осуществляется Научным центром оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций во всем мире средствами российской орбитальной группировки. В рамках выполнения поручения Совета Безопасности Российской Федерации Госкорпорацией «Роскосмос» организован круглосуточный оперативный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий.

С 1 по 8 июля 2021 года проводился мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций по заявкам МЧС России:

Карстовые провалы в Челябинской области, Пермском крае и Нижегородской области;

лесопожарная обстановка в Республике Саха;

подтопления в Амурской области и Забайкальском крае;

последствия обрушения горных пород в Республике Дагестан;

подтопления в Еврейской автономной области;

паводки в Краснодарском крае.

В рамках деятельности Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг пожара на заводе в Королевстве Таиланд. В это же время на основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий:

Мониторинг последствий прохождения урагана в Чехии;

мониторинг паводков в Бахчисарайском районе, Республика Крым;

мониторинг паводков в Краснодарском крае;

поиск самолета на Камчатке.

В связи с развитием паводковой ситуации в Амурской области 21 июня 2021 года активирована Хартия. По состоянию на 8 июля в МЧС России переданы иностранные данные объемом около 3,7 млн квадратных километров (274 маршрута). Также осуществляется активный мониторинг указанных районов подтоплений силами российских космических аппаратов.

Всего за отчетный период в МЧС России переданы российские данные космической съемки в объеме около 948 тысяч квадратных километров (96 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно). В Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам информация в указанный период не передавалась.

В рамках мониторинга пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации в ФБУ «Авиалесоохрана» переданы полученные российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме около 690 тысяч квадратных километров (62 маршрута съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

Кроме того, в рамках мониторинга паводковой и пожароопасной обстановки на территории Российской Федерации представителям региональных органов управления переданы российские данные в объеме 837 тысяч квадратных километров (86 маршрутов съемки без учета облачных маршрутов и маршрутов, проходящих по районам интереса нескольких заявок одновременно).

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