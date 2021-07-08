Поздравление Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с Днем семьи, любви и верности

Source: Russia – Council of the Federation
Дорогие друзья!
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Этот замечательный праздник посвящен памяти супружеской пары муромских святых Петра и Февронии, ставших образцом христианского брака, символом любви и верности.
Семья – это то, что дано человеку от рождения, его главная ценность, его родные и близкие люди. Здесь мы делаем первые шаги, обретаем опору, получаем любовь, заботу и понимание. Для каждого из нас родительский дом – самое уютное и надежное место. Именно семья связывает разные поколения. От старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные традиции.
Счастливая и крепкая семья – основа развития нашей страны. Сегодня государственная семейная политика России направлена на поддержку и защиту семьи, повышение ее роли в обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира, добра, гармонии и согласия!
С праздником!
В.И. МАТВИЕНКО