Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Большая перемена#Артек08.07.2021 20:59

Первый суперфинал на «Большой перемене» для школьников 5-7 классов

С 8 по 13 июля 2021 года в Международном детском центре «Артек» проходит суперфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для 600 школьников 5-7 классов из 74 регионов России. Впервые самые юные конкурсанты примут участие в финале, завершающий этап соревнований пройдет в формате форсайт-сессии, в ходе которой будут сформированы команды, а их деятельность будет направлена на проектирование «Школы будущего» — «Школы «Большой перемены».

В рамках проведения финала для всех желающих будут организованы мастер-классы, мотивационные лекции и встречи с интересными и выдающимися людьми. Уже сегодня школьники могли принять участие в мастер-классе космической направленности «Жизнь спутника от создания до орбиты» и пообщаться с отраслевым экспертом научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос»), а приглашенным гостем в завершении финала станет космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который 17 апреля 2021 года вернулся на Землю после 185 суток нахождения на Международной космической станции.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи. В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников — 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

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