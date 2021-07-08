Н. Журавлев принял участие в заседании межведомственной комиссии Росфинмониторинга

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждалась работа по повышению эффективности системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в заседании межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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В мероприятии участвовали представители Администрации Президента, МИД, МВД, Следственного комитета и других заинтересованных ведомств.

В ходе заседания члены комиссии обсудили работу по повышению эффективности системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, одобрили предварительные результаты исследования о наднациональных рисках отмывания денег, рассмотрели введение дополнительных мер ответственности физических и юридических лиц в случае неприменения механизмов замораживания средств.

Николай Журавлев также провел рабочую встречу с главой Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Юрием Чиханчиным, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы совместной работы ведомства и Совета Федерации в законодательной сфере.

Между Советом Федерации и Росфинмониторингом налажено тесное рабочее взаимодействие

«Между Советом Федерации и Росфинмониторингом налажено тесное рабочее взаимодействие. Совместная работа по совершенствованию законодательства о противодействии финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем, приносит заметные результаты. Ежегодно мы принимаем ряд законов, которые позволяют совершенствовать антиотмывочный механизм», — подчеркнул парламентарий.

«Наша общая задача – укреплять эти позиции, в том числе, с учетом трансграничных платежей и цифровизации финансового рынка», — заключил Николай Журавлев.

Также по поручению Председателя СФ законодатель вручил Юрию Чиханчину почетный знак Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

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