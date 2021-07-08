М. Ахмадов провел совещание, посвященное развитию круизного туризма по реке Волге

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо оценить эффективность действующих стимулирующих мер по развитию морских и речных маршрутов, отметил сенатор.

В Комитете СФ по социальной политике прошло совещание на тему «Развитие круизного туризма по реке Волге». Мероприятие провел в формате видеоконференции заместитель председателя Комитета СФ Мохмад Ахмадов. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

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Открывая совещание, сенатор сообщил, что в Совет Федерации обратился губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, БабушкинИгорь ЮрьевичГубернатор Астраханской области который предложил ряд мер по развитию внутреннего и международного круизного туризма.

«Глава региона отметил необходимость поддержки в организации экскурсионных круизных маршрутов для школьников и студентов по Волге, а также поднял вопрос о важности разработки национального проекта по сохранению и развитию реки с учетом развития международного круизного туризма по Каспийскому морю», — пояснил Мохмад Ахмадов.

В этой связи было принято решение рассмотреть на совещании предложения Астраханской области.

В ходе мероприятия министр культуры и туризма региона Ольга Прокофьева подняла вопросы возможного субсидирования круизных туроператоров, организующих детские круизные поездки. Она также предложила создать рабочую группу с участием круизных компаний, туроператоров и представителей регионов по формированию круизного брендового межрегионального маршрута по городам, расположенным вдоль Волги.

В рамках реализации Стратегии важно оценить эффективность стимулирующих мер по развитию морских и речных маршрутов, соединяющих города Каспийского региона

Мохмад Ахмадов напомнил, что в России действует Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 г. «В рамках реализации Стратегии важно оценить эффективность стимулирующих мер по развитию морских и речных маршрутов, соединяющих города Каспийского региона», — сказал сенатор.

Законодатель также упомянул о национальном проекте «Образование», в рамках которого реализуется федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Он высказался за разработку дополнительных требований к таким образовательным проектам, с учетом организации соответствующей работы в рамках детских круизов по аналогии с детскими оздоровительными лагерями.

Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Мохмад Ахмадов

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Геннадий Орденов

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Александр Башкин

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Александр Башкин

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Совещание Комитета СФ по социальной политике

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Участники совещания отметили, что в соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации, Ростуризм совместно с заинтересованными ведомствами сейчас разрабатывают проект Концепции по развитию круизного туризма в РФ на период до 2024 г. Кроме того, ведется подготовка мероприятий для реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этих стратегических документах важно учитывать предложения регионов, заинтересованных в развитии круизного туризма, подчеркнули участники совещания.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представляющие Астраханскую область, — Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области и Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области председатель Экспертного совета по туризму при профильном Комитете СФ Александр Федулин, представители Министерства транспорта РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по туризму, исполнительных органов государственной власти ряда субъектов РФ, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», круизных компаний.

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