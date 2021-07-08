Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», на котором обсуждалась интеграция образовательных, научных организаций и их кооперация с организациями реального сектора экономики.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Интеграция образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями реального сектора экономики: новые механизмы и их правовое обеспечение». Мероприятие провел заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области

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Сенатор отметил, что один из национальных приоритетов — технологический и экономический прорыв Российской Федерации. «Это вытекает из Указа Президента о национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

Виктор Смирнов подчеркнул, что без решения этой стратегической задачи не приходится говорить об успешной экономической конкуренции России с другими ведущими странами мира.

«Основным нормативным правовым актом, определяющим интеграцию образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперацию с организациями реального сектора, является Постановление Правительства РФ, принятое еще в апреле 2010 года, которым утверждены правила предоставления соответствующих субсидий», — напомнил парламентарий.

Позитивный эффект от реализации мер, предусмотренных Постановлением Правительства, состоит в активном привлечении молодых ученых и исследователей к этой работе

Он сообщил, что за прошедшие десять лет на указанные цели было направлено более 55 млрд руб. Помимо этой суммы, было привлечено 69 млрд руб. внебюджетных средств. Создано 291 производство, на которых была выпущена продукция суммарным объемом почти на 1 трлн руб.

«Кроме того, позитивный эффект от реализации мер, предусмотренных Постановлением Правительства, состоит в активном привлечении молодых ученых и исследователей к этой работе. Более 7,3 тысяч молодых ученых и исследователей участвовали в реализации проектов», — сказал Виктор Смирнов.

«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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«Круглый стол» Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Врио директора Департамента координации деятельности образовательных организаций Министерства науки и высшего образования РФ Сергей Есин в своем выступлении рассказал о ходе реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», а также проектов, связанных с развитием инжиниринговых центров и созданием научно-образовательных центров мирового уровня.

Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Георгий Котляр затронул вопросы коммерциализации исследовательской деятельности.

В мероприятии также приняли участие представители образовательных организаций высшего образования, научных учреждений и производственных предприятий.

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