И. Святенко: Во всех районах Москвы ведется активная работа по повышению безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече с жителями города, на которой обсуждались вопросы реализации проекта «Безопасная столица».

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Москвы Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в рамках работы в субъекте РФ приняла участие во встрече с жителями города, на которой обсуждались вопросы реализации проекта «Безопасная столица».

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В мероприятии также участвовали руководитель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка Татьяна Косаревич и начальник столичного штаба народной дружины Владимир Семерда.

Татьяна Косаревич

Как отметила сенатор, по оценкам экспертов, Москва вошла в тройку самых привлекательных городов мира. «Высоких показателей комфорта проживания удалось добиться благодаря целому комплексу мер: от развития инфраструктуры мегаполиса, до повышения безопасности в каждом районе столицы. Уверена, что работа будет продолжена, и Москва станет одним из лидеров в рейтинге самых безопасных городов мира», — сказала Инна Святенко.

Высоких показателей комфорта проживания удалось добиться благодаря целому комплексу мер: от развития инфраструктуры мегаполиса, до повышения безопасности в каждом районе столицы

Парламентарий сообщила, что за пять лет существования проекта «Безопасная столица» создано более 800 общественных пунктов охраны порядка, каждый из которых покрывает территорию проживания примерно 13 тыс. человек. Эту работу курируют префектуры административных округов. Еженедельные рейды по охране порядка обычно проходят по четвергам. В них участвуют активисты, участковые уполномоченные и муниципальные депутаты.

Инна Святенко в рамках работы в субъекте РФ приняла участие во встрече с жителями города, на которой обсуждались вопросы реализации проекта «Безопасная столица»

«Совместно с активистами проекта «Безопасная столица» в этом году были проведены также семинары по информационной безопасности. И такую позитивную практику надо продолжать, чтобы защитить жителей столицы от киберпреступников», — добавила Инна Святенко.

По ее словам, в ближайших планах — развитие инициативы «Мой безопасный район», которая заключается в проведении регулярных собраний с жителями для решения общественных проблем: шумных соседей, рекламы наркотиков на асфальте и стенах зданий, кибербуллинга, нарушения правил дорожного движения при использовании самокатов и др.

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