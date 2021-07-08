И. Рукавишникова рассказала московским коллегам об организации правовой помощи онлайн через МФЦ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в дистанционном формате на площадке Законодательного Собрания Ростовской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках региональной недели презентовала проект «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» для Департамента информационных технологий Москвы. В 2018 году сенатор инициировала этот проект.

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Мероприятие прошло в дистанционном формате на площадке Законодательного Собрания Ростовской области с участием председателя комитета донского парламента по законодательству Александра Косачева.

«Нам приятно, что нашим проектом заинтересовались не только ближайшие соседи, но и город Москва. Пандемия не позволила нашим коллегам приехать в Ростов-на-Дону, поэтому мы организовали для них презентацию в режиме ВКС», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Сенатор отметила, что, начиная три года назад с небольшого количества участников, проект «Правовая помощь онлайн» в настоящий момент вышел за рамки оказания консультаций только лишь в правовой сфере и получил новое наименование. К нему стали подключаться не только органы государственной власти, но и общественные организации, и вузы, которые увидели в нынешних условиях дополнительные возможности общения с абитуриентами в удобном для всех формате. В будущем, возможно, к проекту присоединятся коммерческие организации, которые также заинтересованы в использовании инфраструктуры МФЦ.

«На сегодняшний день можно констатировать, что многофункциональные центры в Ростовской области действительно вышли уже на совершенно новый уровень своего развития. Они стали центром притяжения, единой информационной точкой, где можно получить консультацию по самому широкому спектру вопросов. При этом, что самое ценное, все услуги оказываются на безвозмездной основе», — добавила Ирина Рукавишникова.

Сенатор также сообщила, что во всем этом большая заслуга как директора «Уполномоченного МФЦ Ростовской области» Алексея Алехина, так и депутатов Законодательного Собрания, и, в частности, председателя комитета регионального парламента по законодательству Александра Косачева, которые активно продвигают идею данного проекта и координируют его.

На сегодняшний день получить консультацию можно либо непосредственно в МФЦ, либо в любом другом удобном месте с помощью персонального компьютера. Также подготовлено мобильное приложение проекта, в ближайшее время ожидается его презентация. С момента начала реализации проекта гражданам оказано около 4150 услуг.

Представители Департамента информационных технологий Москвы высоко оценили данный проект, отметив, что это своевременный правильный инструмент, который повышает правовую грамотность граждан и их доверие к органам власти, а также выводит предоставление государственных услуг на принципиально новый уровень.

Еще в 2019 году проект «Правовая помощь онлайн» занял первое место среди лучших проектов МФЦ на конкурсе Минэкономразвития России. Также он стал победителем Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информации «ПРОФ-IT.2019» в номинации «Народное признание».

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