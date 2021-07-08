Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Наука#РКК Энергия#Центр Хруничева08.07.2021 08:03

Запуск модуля «Наука» запланирован на 21 июля

В соответствии с решением Государственной комиссии пуск ракеты-носителя «Протон-М» с новым лабораторным модулем «Наука» со стартовой площадки № 200 космодрома Байконур запланирован на 21 июля 2021 года в 17:54 по московскому времени. Резервные даты — 22 и 23 июля. Его полет к Международной космической станции продлится 8 суток, и стыковка к надирному порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля, предварительно в 16:26 мск.

В связи с этим отстыковка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» вместе со стыковочным отсеком-модулем «Пирс», чьё место на МКС займет модуль «Наука», запланирована на 23 июля (при условии запуска «Науки» 21 июля). Вход в плотные слои атмосферы и дальнейшее затопление несгораемых элементов конструкции корабля и модуля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана спустя 4 часа после расстыковки.

На космодроме Байконур в это время идет штатная подготовка модуля «Наука» к предстоящему запуску. Выявленные ранее замечания устранены. В данный момент космическая головная часть находится на заправочно-нейтрализационной станции — это важнейшая операция заключительного этапа подготовки к старту.

Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (оборудование бортовых систем и научная аппаратура) в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (общее проектирование и производство, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Модуль «Наука» будет размещен на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.

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