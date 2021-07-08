Г. Орденов провел «круглый стол» по актуальным вопросам углеродного регулирования

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентский мониторинг в сфере ограничения выбросов парниковых газов будет продолжен и в осеннюю сессию, отметила Е. Зленко, выступая на мероприятии.

В Совете Федерации состоялось «круглый стол» на тему «Углеродное регулирование» в Российской Федерации: тенденции развития».

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Провел заседание член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов. ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области

Сенатор отметил, что тема мероприятия особенно актуальна на фоне недавно принятого Федерального закона «Об ограничении выбросов парниковых газов», а также поручений Президента России в этой области.

«Профильный Комитет с 2018 года осуществляет парламентский контроль государственной политики за регулированием выбросов парниковых газов и принимает активное участие в формировании архитектуры госрегулирования в этой сфере», — проинформировал Геннадий Орденов.

Сенатор обратил внимание, что в настоящее время климатическая политика в стране находится в стадии очень активной проработки. В прошлом году подписан Указ Президента РФ о снижении выбросов парниковых газов на период до 2030 г., дорабатывается Стратегия низкоуглеродного развития до 2050 г.

«На сегодняшний день важно завершить подготовку проектов подзаконных актов, необходимых для того, чтобы федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» заработал», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил оперативную работу Министерства экономического развития РФ.

«Круглый стол» Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Геннадий Орденов

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«Наконец‑то выходит на финишную работа по актуализации методик оценки поглощающей способности российских лесов. Ее ведет Министерство природных ресурсов и экологии РФ», — добавил законодатель.

Сенатор призвал на площадке Совета Федерации сформировать комплексный перечень содержательных предложений. «Уже сейчас необходимо дать предложения по запуску углеродного рынка, по вовлечению новых отраслей экономики в реализацию климатических проектов. Это касается тех, кто формально не попадает под обязательство об отчетности в соответствии с профильным законом, но видит в климатических проектах потенциал. Такие компании в России есть, их немало, и важно их здравые инициативы направить в правильное русло, услышать их позицию и учесть при дальнейшей работе над регулированием», — сказал Геннадий Орденов.

Директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Министерства экономического развития России Петр Бобылев проинформировал о разработке нормативно-правовой базы в области углеродного регулирования. «Тема, которую мы сегодня обсуждаем, крайне важная и срочная. Предстоит внести ряд необходимых правок в уже существующее законодательство».

Он отметил, что проект Сахалинской области, запущенный в этой сфере, нужно распространить и в других субъектах Федерации.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы актуализации Стратегии низкоуглеродного развития и методика верификации «углеродного следа», а также промежуточные результаты работы по климатическим проектам в субъектах Российской Федерации.

Подводя итоги обсуждения, заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко подчеркнула, что парламентский мониторинг со стороны Совета Федерации и его профильного Комитета СФ будет продолжен и в осеннюю сессию, так как нормативная база в этой сфере не подготовлена в полном объеме.

По словам сенатора, государству необходимо сформулировать бизнесу новое предложение о создании климатической отрасли, предложить определенную поддержку, преференции. Нужен заказ на новые климатические проекты, обеспечивающие поглощение углерода, уверена законодатель.

Кроме этого, добавила Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа затем можно будет предложить Европе российские климатические проекты. «Здесь важно разворачивать ситуацию в пользу России, но уже на наших условиях», — заявила законодатель.

В мероприятии приняли участие, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Евгений Савченко, СавченкоЕвгений Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа председатель Российского экологического общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов, ответсвенный секретарь Комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб, представители министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации, бизнес-собщества, эксперты.

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