В. Матвиенко обсудит в Кисловодске вопросы реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ отбыла в город-курорт с рабочей поездкой.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга направляется с рабочей поездкой в Кисловодск.

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Основной темой встреч станут вопросы реабилитации и оздоровления отдыхающих, перенесших коронавирусную инфекцию, в санаторно-курортных учреждениях города. Планируется, что спикер Совета Федерации посетит лечебно-реабилитационный клинический центр Министерства здравоохранения РФ.

Председатель СФ также осмотрит в Кисловодске объекты, которые входят в программу комплексного развития инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод. Вопросы развития города-курорта находятся на постоянном контроле Совета Федерации.

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