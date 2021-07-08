В. Матвиенко: Кавказские Минеральные Воды и, в частности, Кисловодск могут стать базой для программы постковидной реабилитации

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ обсудила в ходе рабочей поездки в Кисловодск вопросы реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга совершила рабочую поездку в Кисловодск. Основной темой встреч в городе-курорте стали вопросы реабилитации и оздоровления отдыхающих, перенесших коронавирусную инфекцию.

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Глава СФ посетила лечебно-реабилитационный клинический центр Министерства здравоохранения РФ, осмотрела палаты, лечебные кабинеты и бювет с минеральной водой.

Валентина Матиенко напомнила, что Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству разработать программу по реабилитации постковидных больных. По ее словам, это очень актуально, так как врачи фиксируют у многих, кто перенес заболевание в тяжелой форме, серьезные последствия.

Председатель СФ отметила, что Президент поручил выделить 100 млрд руб. на эту специальную программу до 2026 г., из них 60 млрд до 2024 г. «Правительство уже приняло соответствующее Постановление, в котором определило порядок разработки программы. В частности, внесены изменения в программу госгарантий, предусматривающих обязательную глубокую диспансеризацию для тех, кто переболел ковидом». Затем, продолжила Валентина Матвиенко, врачи определяют лечение – в стационаре, амбулаторно или второй этап – реабилитация в санаторно-курортных учреждениях.

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Кисловодск

Спикер СФ назвала масштабной работу по постковидной реабилитации. «Министерство здравоохранения отрабатывает порядок организации, методики. Важно, чтобы при наполнении этой программы были задействованы руководители санаторно-курортных учреждений, эксперты, медики».

Валентина Матвиенко также отметила важность оснащения дополнительным оборудованием медучреждений, отработки и передачи медицинских технологий реабилитации после разных видов заболеваний, подготовки дополнительных кадров. «Кавминводы и, в частности, Кисловодск имеют колоссальный опыт реабилитации, кадры, оборудование. Они могут стать серьезной базой для реализации общероссийской программы. В этом заинтересовано и руководство Ставропольского края».

Председатель СФ отметила и уникальность природных условий региона. «Все вместе это способствует скорейшему выздоровлению граждан».

По словам заместителя Министра здравоохранения РФ Евгения Камкина, лечебно-реабилитационный клинический центр уже приступил к медицинской реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции. «В ближайшее время Министерством здравоохранения будут подготовлены предложения по дооснащению участвующих в реабилитации медицинских организаций необходимым оборудованием, по дополнительной подготовке медицинских кадров и увеличению объема финансирования этой программы в рамках системы ОМС».

В обходе лечебно-реабилитационного центра также участвовал министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников. По его словам, в Ставрополье 122 санатория готовы участвовать в программе. Регион готов принимать пациентов со всей страны, отметил он.

Главный врач центра Мадина Текеева рассказала о возможностях медицинского учреждения по реабилитации пациентов.

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В рамках рабочей поездки Валентина Матвиенко также посетила в Кисловодске объекты, которые входят в программу комплексного развития инфраструктуры и благоустройства Кавказских Минеральных Вод.

Спикер СФ ознакомилась с ходом реконструкции проспекта Ленина и благоустройством территории Старого озера. Валентина Матвиенко призвала использовать качественные материалы и повысить темпы проводимых работ в летний период, чтобы сдать объекты в запланированный срок – до конца текущего года.

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