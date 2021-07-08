Встреча с финалистами конкурса «Большая перемена»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Рад приветствовать вас в гостеприимном «Артеке» – всех участников финала Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нынешнем году к этой большой дружной команде впервые присоединились и ученики пятых, шестых, седьмых классов.

Сегодня обязательно поговорим о ваших проектах и достижениях, но, прежде всего, считаю необходимым в вашем лице поприветствовать школьников всех возрастов и студентов колледжей, которые приняли для себя важное, взрослое решение – участвовать в «Большой перемене», а это два с половиной миллиона юных граждан Россиисо всех регионов нашей страны, из крупных городов и из небольших населённых пунктов.

«Большая перемена» помогает вам проявить себя, свои способности и таланты, которые, уверен, есть у каждого ребёнка, у каждого подростка. И девиз конкурса очень точно передаёт его уникальность, особое отношение к детям: здесь не оценивают, а именно ценят ваши необычные и даже абсолютно неожиданные идеи.

Неслучайно в рамках конкурса вам предложили спроектировать школу будущего, представить, какой она должна быть в следующем десятилетии или даже в середине XXI века. Такие новаторские предложения интересны и нужны нашей стране, чтобы она динамично развивалась, шла вперёд, чтобы вокруг нас происходили по-настоящему большие перемены в технологиях, в науке, в развитии городов и населённых пунктов.

Россия для вас – огромное пространство возможностей. И уверен, что в ходе конкурса вы смогли лучше узнать свою Родину, – отправились в виртуальные путешествия по нашим знаменитым музеям и городам с их памятниками и достижениями. А авторы самых ярких проектов, победители финала [конкурса] «Большая перемена» проедут по всей нашей стране на поезде от Москвы до Владивостока, увидят Уральские горы, Байкал, космодром Восточный, с развитием которого связаны наши планы по изучению и освоению космоса, в том числе дальнего космоса.

Безусловно, мы с вами должны идти вперёд, опираясь на важнейшие человеческие ценности. Вот почему так важно, что многие из вас уже с самых юных лет сами, без всякой подсказки работают волонтёрами, помогают пожилым людям, заботятся о животных, о сохранении природы, изучают историю и культуру родного края. Ваша ответственность, добрые дела и поступки укрепляют благополучие нашей с вами страны. Кто, если не вы, уже в школе будете созидать, обустраивать Россию, в которой мечтаете жить, работать, учиться?

Повторю: искренне рад, что у нас растёт такое талантливое, яркое, неравнодушное поколение. И за усилия в его воспитании, просвещении, образовании хочу сказать огромное спасибо всему педагогическому сообществу России, вашим учителям и наставникам, которые волнуются, переживают за вас, желают вам только успеха.

Особые слова признательности – вашим родителям, бабушкам, дедушкам. Вы и сами чувствуете наверняка, как много значит в их жизни любовь к вам, а в вашей жизни – наличие таких внимательных, родных людей, как ваши близкие. Может быть, иногда кажется, что самые близкие люди слишком настойчивы и слишком требовательны, но, я уверен абсолютно, они делают всё и даже больше, чтобы вы состоялись, взяли новые высоты, нашли свой путь в жизни, дело, которое вам действительно по плечу, по душе, которое приносит радость и удаётся лучше всего. Родные в вас верят и точно знают: всё у вас обязательно получится.

Сегодня в России мы отмечаем День семьи, любви и верности. Поздравляю с этим замечательным праздником вас и ваших близких. Обязательно сохраняйте тепло и душевность в ваших отношениях, берегите традиции и ценности, которые всегда, во все исторические эпохи особо почитались в нашей стране, потому что поддержка родных, близких, друзей – главная опора в жизни и составляющая любого успеха.

А сейчас давайте с удовольствием поговорим о ваших проектах, о ваших впечатлениях от участия в этом конкурсе.

С удовольствием присоединяюсь к вашему сегодняшнему мероприятию.

Пожалуйста, Станислав, Вам слово и Вашей соведущей.

Продолжение следует.

MIL OSI