Ввод в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области

Source: President of Russia – Kremlin

Об экономических эффектах ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области главе государства в ходе мероприятия доложили Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин Хуснуллин Марат ШакирзяновичЗаместитель Председателя Правительства , губернатор Московской области Андрей Воробьёв Воробьёв Андрей Юрьевичгубернатор Московской области и председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко. Комментарии о значении проекта для столичного региона в режиме видеоконференции дали мэр Москвы Сергей Собянин Собянин Сергей Семёновичмэр Москвы и бывший глава Подмосковья Борис Громов Громов Борис Всеволодович .

Отдельно Президента информировали о ходе строительства трассы М-12 Москва – Казань и проработке маршрута автодороги Казань – Екатеринбург. В дискуссии по видеосвязи приняли участие руководители субъектов Федерации, через которые пройдут новые магистрали: президент Татарстана Рустам Минниханов Минниханов Рустам Нургалиевичпрезидент Республики Татарстан , глава Башкирии Радий Хабиров Хабиров Радий Фаритовичглава Республики Башкортостан , губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Махонин Дмитрий Николаевичгубернатор Пермского края и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Куйвашев Евгений Владимировичгубернатор Свердловской области .

Перед началом церемонии глава государства в сопровождении главного специалиста Центра организации реконструкции и управления строительством компании «Российские автомобильные дороги» Станиславы Кузнецовой совершил поездку по новому сегменту ЦКАД на автомобиле.

Трасса, построенная в соответствии с поручением Президента, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие движения по кольцу позволит снизить нагрузку на существующую транспортную сеть за счёт перераспределения потоков и сокращения транзитного передвижения по МКАД и другим магистралям Москвы и области.

ЦКАД войдёт в состав опорной сети скоростных автодорог России. Таким образом, с учётом действующей трассы «Нева» от Санкт-Петербурга до Москвы, а также строящейся магистрали Москва – Казань – Екатеринбург уже к 2024 году будет обеспечен транспортный коридор через всю европейскую часть страны – от Балтики до Урала.

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Начало беседы с участниками строительства ЦКАД

В.Путин: Хочу поздравить вас с окончанием работы в этой части. Но мы только что с коллегами обсуждали – работы много будет, она будет интересная, масштабная. Надеемся, что и в те сроки, о которых мы говорим с Правительством и с главами регионов, и с тем качеством, с которым вы работаете, удастся осуществить и следующий проект.

Вам спасибо большое.

Сейчас только губернаторы говорили о том, что, – вы знаете это хорошо, – как дорога появляется, вокруг неё сразу жизнь, растёт экономика, и люди начинают активно использовать все инфраструктурные проекты.

Очень здорово. Молодцы.

Сейчас говорили – дальше пойдём на Казань, на Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск, мощная опорная сеть будет по всей европейской части.

Так что желаю вам успехов.

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