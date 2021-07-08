Source: Russia Federal Space

#ЦПК08.07.2021 19:00

Валентина Гагарина: «Он вошел в мою жизнь по любви и остался навечно»

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он был учрежден в 2008 году в честь муромских святых Петра и Февронии, чей супружеский союз долгие века считается образцовым. Новый праздник был тепло принят не только православными христианами. Это удивительно и в то же время закономерно, ведь он декларирует общечеловеческие ценности, важные для людей любого вероисповедания и даже для атеистов.

Одна из традиций Дня семьи, любви и верности — чествование супружеских пар, которые живут в браке 50 лет и дольше. Но в такой день нельзя не вспомнить людей, чье семейное счастье длилось недолго, а любовь — всю жизнь.

Валентина Ивановна Гагарина пережила своего супруга Юрия Гагарина на полвека. Они познакомились в Оренбурге, там же поженились в 1957 году. Их семейная жизнь длилась всего 11 лет, больше половины из которых Валентина Ивановна делила своего знаменитого мужа со всем миром. Но даже короткого срока им хватило для того, чтобы создать крепкий союз, основанный на любви и уважении друг к другу, на стремлении достойно воспитать дочерей Елену и Галину. Конечно, невероятная популярность Гагарина стала серьезным испытанием для него самого и для его семьи. Попытки соответствовать идеалу стали тяжелой ношей.

«У меня, как и у других людей, много ошибок, — писал он. — Есть и свои слабости. Не надо идеализировать человека… А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится».

Между тем, на Гагарина обращали внимание самые знаменитые красавицы того времени, в том числе, актриса Джина Лоллобриджида. Но космонавт успокоил жену: «Не она, Валюша, мыкалась со мной по Заполярью. Мы уж вместе с тобой до самой последней березоньки на могилке…».

Этому пророчеству не суждено было сбыться. Юрий Гагарин похоронен у Кремлевской стены, а Валентина Ивановна — на Федеральном военном мемориальном кладбище. Но памятником удивительно теплым отношениям двух замечательных людей можно считать их письма и воспоминания. Перед полетом в космос Юрий Гагарин на всякий случай написал жене прощальное письмо, которая она получила намного позже.

«В технику я верю полностью. Она подвести не должна. Но бывает ведь, что на ровном месте человек падает и ломает себе шею. Здесь тоже может что-нибудь случиться. Но сам я пока в это не верю. Ну а если что случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, Валюша, не убиваться с горя. Ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина, — писал Гагарин. — Береги, пожалуйста, наших девочек, люби их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих людей, которым ухабы жизни были бы не страшны. Ну а свою личную жизнь устраивай, как подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. Никаких обязательств я на тебя не накладываю, да и не вправе это делать».

Личную жизнь Валентина Ивановна устраивать не стала. После гибели мужа продолжала хранить верность ему. До конца своих дней жила в Звездном городке, в том доме, куда въехала их семья незадолго до трагических событий. Вдова Юрия Гагарина хранила память о нем, поддерживала музеи, чьи экспозиции связанны с первым в мире космонавтом. Работала в лаборатории медицинского управления ЦПК.

О муже написала книгу «108 минут и вся жизнь», в которой есть такие слова: «Он вошел в мою жизнь по любви и остался в ней навечно».

Еще одно трогательное напоминание об их любви — памятник Юрию Гагарину в Звездном городке, возле дома, где он жил с супругой и дочкам. Фигура космонавта развернута лицом к ЦПК, как если бы он вышел из дома на работу. Когда деревья вокруг были еще низкими, Валентина Иванова могла видеть памятник со спины из окна квартиры. В руке у Гагарина — ромашка. Говорят, он выходил по утрам во двор на зарядку и на пробежку, а возвращался с ромашками для жены.

Сейчас как раз цветут ромашки, в Звездном городке их очень много. Возле дома Гагариных осталась и та самая спортплощадка, где делали разминку космонавты, правда, на ней уже новые турники. Но главное — сохранилась память о людях, для которых семья, любовь и верность стали основной всей жизни.

MIL OSI