А. Яцкин: Таганрог может стать одним из значимых туристических центров России

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ посетил Таганрог в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области в ходе рабочей поездки в регион посетил город Таганрог.

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Сенатор проинспектировал ход работ по реконструкции городской трамвайной сети и посетил ряд городских объектов, в том числе объекты незавершенного жилого строительства, площадь Морского вокзала, сквер Петра I, рощу «Дубки».

Реализация проекта таганрогского трамвая находится на контроле Совета Федерации

Андрей Яцкин напомнил, что реализация проекта таганрогского трамвая находится на контроле Совета Федерации.

По словам сенатора, в перспективе Таганрог может стать значимым туристическим центром на карте России. «Для этого предстоит проделать большой объем работы», — сказал первый вице-спикер СФ.

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