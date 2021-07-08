А. Башкин выступил на заседании Группы докладчиков Комитета министров Совета Европы по вопросам правового сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в мероприятии в формате видеоконференции.

Представитель российской делегации в ПАСЕ, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель подкомитета по административному праву Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области выступил с докладом на заседании Группы докладчиков Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по вопросам правового сотрудничества (GR-J). Сенатор принял участие в заседании в формате видеоконференции.

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В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями между делегациями государств-членов и государств-наблюдателей Совета Европы с представителями гражданского общества на тему «На пути к эффективным механизмам: обеспечение защиты и содействие свободе осуществления профессии адвоката».

По словам Александра Башкина, голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы по докладу о гарантиях профессиональной работы европейских адвокатов показало редкое единодушие и было единогласным. Он подчеркнул, что развитие общества невозможно без независимой судебной системы, которая не может функционировать без профессиональной адвокатуры, основанной на добросовестном и ответственном отношении к делу. «При этом адвокаты должны быть свободны от дискриминации, вмешательства или давления при осуществлении своей профессии», — заявил парламентарий.

Чтобы гарантировать доверие общества к принципу верховенства права и равенства перед законом, уверен сенатор, все государства-члены Совета Европы обязаны обеспечивать свободное осуществление профессии адвоката в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека. «ПАСЕ за последние три года уже два раза рассматривала этот вопрос и принимала официальные решения». В этой связи он напомнил, что рекомендации по указанной теме принимались в 2018 и 2020 г. г.

Сенатор указал, что существует ряд международных документов, указывающих на права адвокатов в осуществлении ими профессиональной деятельности. Например, Основные принципы, касающиеся роли юристов, принятые 8-м Конгрессом ООН в 1990 г. «К сожалению, все документы носят рекомендательный характер и не всегда соблюдаются нашими государствами-членами», — сказал законодатель.

Александр Башкин обратил внимание, что необходим документ, гарантирующий основные принципы профессиональной деятельности адвокатов.

Подводя итоги обсуждения, парламентарий призвал участников встречи направить общее мнение в Комитет министров Совета Европы с просьбой выполнить резолюции ПАСЕ и в ближайшее время начать разработку Европейской конвенции по профессиональным правам и гарантиям работы адвокатов. «На площадке Совета Европы предстоит большая и кропотливая работа в течение, как минимум ближайших двух лет, в которой российская делегация в ПАСЕ намерена принимать самое активное участие», — заявил Александр Башкин.

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