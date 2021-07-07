Т. Гигель: У жителей сельской местности должна быть современная социальная инфраструктура

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Майминский район Республики Алтай и проинспектировала развитие социальной сферы.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район». Парламентарий проинспектировала развитие социальной сферы, в частности, строительство спортивных объектов.

Во встрече с сенатором также приняли участие глава района Роман Птицын и депутат Государственной Думы, почетный гражданин Республики Алтай Владимир Шаманов.

Возведенный в Майминском районе ледовый дворец отвечает самым высоким требованиям

Татьяна Гигель отметила, что возведенный в Майминском районе ледовый дворец отвечает самым высоким требованиям. Здесь также функционируют современный фитнес-клуб, спортзалы для игры в волейбол, баскетбол, теннис.

В районном центре активно работает и еще один спорткомплекс — «Дружба», расположенный под открытым небом. В то же время, считает сенатор, в муниципалитете все еще не хватает спортивных сооружений. «Этому вопросу нужно уделить более пристальное внимание».

В ходе посещения социальных объектов Татьяна Гигель также отметила, что пока не полностью решены проблемы в системе образования. «Некоторые школьные помещения не соответствуют современным санитарным нормам. Дети в них вынуждены заниматься в две, а то и в три смены».

Татьяна Гигель проинспектировала развитие социальной сферы, в частности, строительство спортивных объектов

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Татьяна Гигель проинспектировала развитие социальной сферы, в частности, строительство спортивных объектов

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Посещение муниципального образования «Майминский район»

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Татьяна Гигель в ходе работы в регионе посетила муниципальное образование «Майминский район»

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Парламентарий поддержала мнение главы районной администрации о необходимости строительства дополнительных школ, детсадов и спортивных комплексов. Роман Птицын также проинформировал, что в скором времени в одном из микрорайонов райцентра будет введен в эксплуатацию новый детский сад.

«У людей, живущих на селе, должна быть современная социальная инфраструктура и возможность для активного отдыха и занятий спортом», — подчеркнула Татьяна Гигель.

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