Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#Набор 2018#Блоги07.07.2021 12:12

Тренировки в небе

Летная подготовка является неотъемлемой частью профессиональной подготовки космонавтов. Этот вид тренировок обеспечивает комплексное, приближенное к космическому полету воздействие факторов на человека, выполняющего динамические операции в полете.

Теоретическое и практическое освоение курса летной подготовки помогает овладеть навыками пилотирования и ведения операторской деятельности, которая требует хорошей реакции, координации, точности. Условия тренировочных полетов аналогичны динамическим режимам полета транспортного пилотируемого корабля. Кроме того, летная подготовка развивает вестибулярную и психологическую устойчивость.

Космонавт-испытатель Алексей Зубрицкий рассказал подробности об этой тренировке в блоге «Жизнь космонавта».

Летная подготовка — один из видов наших специальных тренировок. Она проходит на двухместном учебно-тренировочном реактивном самолете Л-39. Сам Л-39 предназначен для первоначального обучения курсантов летных училищ ВВС технике пилотирования в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, воздушной навигации, а также групповой слетанности. Этот самолет используется для специальной летной подготовки космонавтов и как никто другой подходит для первого знакомства с полетами и авиационной техникой в целом.

В процессе подготовки к полетам космонавты разделены на две группы:

Первая группа — космонавты и кандидаты в космонавты, которые имеют первоначальное летное образование (военные летчики). Они выполняют полеты из передней кабины самолета, контрольные — вместе с инструктором и тренировочные — самостоятельно (без инструктора в задней кабине).

Вторая группа — космонавты и кандидаты в космонавты без первоначального летного образования. Они выполняют полеты из задней кабины самолета (в составе экипажа).Основные задачи специальной летной подготовки:

Формирование навыков управления сложной авиационной техникой;

взаимодействие в экипаже и с группой управления полетами;

порядок распределения и переключения внимания на всех этапах полета;

порядок ведения радиообмена;

тренировка определения пространственного положения самолета с помощью приборов;

порядок ведения визуальной ориентировки и воздушной навигации;

тренировки по действиям в особых случаях в полёте и при вынужденном покидании самолета.

Специальная летная подготовка — один из важных элементов подготовки к космическому полету с точки зрения управления сложной техникой во взаимодействии с членами экипажа и наземной командой. Кроме того, она учит умению действовать в критических ситуациях и при дефиците времени.

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