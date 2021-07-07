Требуются неотложные действия, чтобы предотвратить усугубление проблемы расходящихся траекторий восстановления экономики

Source: IMF – News in Russian

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ

7 июля 2021 г.

Венеция, где соберутся на этой неделе министры финансов и управляющие центральных банков Группы 20-ти, может послужить для них вдохновляющим примером несгибаемого духа.

Будучи первым мировым финансовым центром, Венеция на протяжении веков испытывала превратности экономической судьбы, и при этом находилась под непосредственным влиянием изменения климата. Сейчас, когда перед директивными органами стоят чрезвычайно трудные задачи, нам более чем когда-либо требуется именно такая чрезвычайная стойкость.

Хорошая новость заключается в том, что восстановление мировой экономики идет в целом согласно апрельским прогнозам МВФ, предусматривающим в текущем году 6-процентный рост. После беспрецедентного кризиса в некоторых странах наблюдается беспрецедентный подъем, подталкиваемый сочетанием активной поддержки со стороны налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики и высоких темпов вакцинации.

Например, в США в текущем году мы прогнозируем рост на уровне 7 процентов — это самые высокие темпы с 1984 года. Подъем также набирает темпы в Китае, зоне евро и небольшом числе других стран с развитой экономикой и стран с формирующимся рынком.

Однако поступающие данные также подтверждают усугубление экономических контрастов, поскольку значительное количество стран показывают все большее отставание.

Мир находится перед лицом усугубляющегося расхождения в траекториях восстановления экономики вследствие радикальных различий в степени доступности вакцин, темпах распространения заражения и возможностях предоставления поддержки со стороны мер политики. В этот ответственный момент требуются неотложные действия со стороны Группы 20-ти и директивных органов во всем мире.

Как указывается в нашем заявлении к совещанию Группы 20-ти, крайне важнаоперативность. Согласно нашим оценкам, ускорение доступа к вакцинам для групп населения с высоким риском потенциально может спасти более полумиллиона жизней только в течение следующих шести месяцев.

Опасности расхождения

Низкий охват вакцинацией означает, что более бедные страны сильнее подвержены воздействию вируса и его штаммов. Вариант Дельта вызывает обеспокоенность повсюду, в том числе в странах Группы 20-ти, но в Африке к югу от Сахары сейчас он является причиной жестокого всплеска заражений. В названном регионе полностью вакцинировано менее одного процента населения, в то время как в странах с более развитой экономикой этот показатель составляет в среднем более 30 процентов. Невакцинированное население во всех странах повышает риск возникновения еще более смертоносных штаммов вируса, повсеместно подрывая прогресс и нанося дальнейший вред мировой экономике.

Уменьшение бюджетных ресурсов в более бедных странах еще более затруднит для них расширение вакцинации и поддержку экономики. Вследствие этого миллионы людей останутся без защиты и будут подвержены более высокому риску бедности, бездомности и голода. Кризис уже привел к снижению продовольственной безопасности, и сейчас во многих странах растет обеспокоенность дальнейшими всплесками инфляции цен на продукты питания.

Мир также пристально следит за отмечающимся в последнее время повышением инфляции, особенно в США. Известно, что ускорение подъема в США положительно скажется на многих странах за счет увеличения торговли, и пока инфляционные ожидания остаются стабильными. Однако есть риск более стойкого повышения инфляции или инфляционных ожиданий, что может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики в США раньше, чем ожидалось. Сходная ситуация возникает и в других странах вследствие повышения цен на биржевые товары и продукты питания.

Рост процентных ставок в США может вызвать резкое ужесточение мировой финансовой конъюнктуры и значительный отток капитала из стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Это приведет к серьезным проблемам, особенно в странах с крупными потребностями во внешнем финансировании или с повышенным уровнем задолженности.

Следует еще раз отметить, что сейчас решающий момент для всего мира. Чтобы решить проблему расходящихся траекторий восстановления экономики, нам необходимо сейчас предпринять неотложные меры политики.

Во-первых, усилить международное сотрудничество, чтобы положить конец пандемии.

Экономические выгоды будут чрезвычайными, а потенциальное спасение сотен тысяч жизней на протяжении следующих нескольких месяцев является нашим моральным долгом. Издержки сравнительно невелики.

Сотрудники МВФ недавно представили план в объеме 50 млрд долларов, который может привести к выгодам в размере триллионов долларов благодаря ускорению внедрения вакцин и повышению темпов восстановления экономики. Это стало бы наилучшей государственной инвестицией в нашей жизни и привело бы к радикальному изменению ситуации в мире.

Чтобы ускорить осуществление мер, представленных в этом плане, МВФ, ВОЗ и ВТО сформировали «оперативный штаб». На нашем первом заседании, созванном Всемирным банком на прошлой неделе, мы договорились вести совместную работу для помощи в отслеживании, координации и ускорении поставок в развивающиеся страны жизненно важных инструментов медицинской помощи, а также в целях мобилизации директивных органов для устранения серьезных препятствий на этом пути.

Поддержка со стороны Группы 20-ти и других стран будет иметь решающее значение, фиксируя целевой ориентир охвата вакцинами на уровне, как минимум, 40 процентов населения в каждой стране к концу 2021 года и не менее 60 процентов населения к первому полугодию 2022 года.

Критически важными мерами для достижения этих целевых ориентиров будет: увеличение количества предоставляемых развивающимся странам доз вакцин; поддержка безвозмездного и льготного финансирования для расширения и диверсификации производства вакцин и укрепления собственных поставок, диагностики и средств лечения в странах; устранение всех препятствий на пути экспорта сырья и готовых вакцин, а также других барьеров, препятствующих работе систем снабжения.

Принципиальную значимость также имеет быстрая адаптация к меняющимся обстоятельствам, например, к всплеску заражений в Африке к югу от Сахары. Ключевую роль в защите жизней играет оперативное предоставление пакетов экстренной помощи, включая кислород, материалы для проведения анализов, индивидуальные средства защиты и медицинские препараты, развивающимся странам в Африке к югу от Сахары и в других пострадавших регионах.

Во-вторых, увеличить усилия для достижения подъема.

В мире предприняты чрезвычайные и синхронизированные меры, включая меры бюджетного характера в объеме примерно 16 трлн долларов, и ведущую роль здесь играют страны Группы 20-ти. Опираясь на эту работу, сейчас время для того, чтобы дополнить эту работу мерами, адаптированными к уровню подверженности стран пандемии и их возможностям выбора политики.

В тех странах, где отмечается быстрый рост количества заболевших, принципиально важно дальнейшее предоставление поддержки сектору здравоохранения и уязвимым домашним хозяйствам и фирмам. Дляэтого требуются целенаправленные бюджетные меры в рамках вызывающих доверие среднесрочных основ.

Когда улучшение показателей в сфере здравоохранения позволит нормализовать экономическую активность, органам государственного управления необходимо будет постепенно сокращать программы поддержки, одновременно увеличивая социальные расходы и расширяя программы профессиональной подготовки для смягчения последствий для работников. Это будет способствовать устранению долгосрочных негативных последствий кризиса, который особенно сильно ударил по молодежи, женщинам и низкоквалифицированным кадрам.

Достижение подъема в большинстве стран также требует дальнейшего проведения адаптивной денежно-кредитной политики. Это должно сопровождаться тщательным отслеживанием инфляции и рисков для финансовой стабильности. В тех странах, где повышаются темпы подъема, в том числе в США, важно будет избегать излишне сильного реагирования на временные повышения инфляции.

Чтобы инфляционные ожидания оставались прочно закрепленными, крупнейшим центральным банкам следует внимательно подходить к вопросу информирования о своих планах в области политики. Это также будет способствовать предотвращению чрезмерной волатильности на финансовых рынках внутри страны и за границей. Ключевая задача заключается в том, чтобы не допустить таких вторичных эффектов, которые наблюдались ранее в текущем году.

В-третьих, увеличить поддержку уязвимых стран.

Более бедные страны оказались под разрушительным двойным ударом: им грозит опасность проигрыша в гонке против вируса, и они могут потерять возможность присоединиться к исторической трансформации, формирующей новую глобальную экономику, которая строится на зеленом и цифровом фундаменте.

По нашим оценкам, странам с низкими доходами требуется задействовать примерно 200 млрд долларов в течение пяти лет только на борьбу с пандемией. А затем еще 250 млрд долларов на создание бюджетного пространства для реформ трансформационного характера, чтобы вернуться на траекторию сближения с более высокими уровнями доходов. За счет собственных средств они могут покрыть только часть этих потребностей. Поэтому жизненно важно, чтобы более богатые страны умножили свои усилия, особенно в части льготного финансирования и решения вопросов задолженности.

Инициатива Группы 20-ти по приостановке обслуживания долга создала пространство для дыхания в бюджетной сфере. Но ввиду необходимости предоставления постоянного облегчения бремени задолженности нам необходимо полностью ввести в действие новую Общую основу. Например, Чад получил гарантии финансирования от своих двусторонних кредиторов из Группы 20-ти, и теперь нам нужно быстро получить обязательства в отношении предоставления финансирования на сравнимых условиях от частных кредиторов.

Мы также настойчиво призываем к своевременному формированию комитета кредиторов, чтобы создать условия для проведения операции с долгом, которую запрашивает Эфиопия. Успех первых операций в рамках Общей основы принципиально важен для других стран, имеющих экономически неприемлемое долговое бремя или долговременные потребности в финансировании. Им также следует стремиться к скорейшему проведению мер по урегулированию или перепрофилированию задолженности.

Роль МВФ

Со своей стороны, МВФ беспрецедентно расширил свою деятельность, предоставив 114 млрд долларов на новое финансирование 85 странам и облегчение бремени обслуживания задолженности своим беднейшим странам-членам. Мы получили поддержку увеличения лимитов доступа, так что мы можем расширить наши возможности предоставления беспроцентных кредитов. Мы также исследуем вопрос о новом «окне вакцин» в рамках наших механизмов чрезвычайного финансирования, с помощью которого в случае необходимости будет предоставляться поддержка стран в финансировании программ вакцинации.

Наши страны-члены также поддерживают новое распределение специальных прав заимствования на сумму 650 млрд долларов, что будет самым крупным выпуском за всю историю МВФ. Благодаря этому будут увеличены резервы и оказана поддержка всем нашим странам-членам, особенно наиболее уязвимым, в удовлетворении их экстренных потребностей, в том числе в вакцинах. Наш Исполнительный совет недавно обсудил это предложение, и ожидается, что процесс распределения будет завершен к концу августа.

Кроме того, мы работаем над тем, чтобы усилить влияние нового распределения СДР, призывая к добровольному направлению части этих СДР, вместе с бюджетными ссудами, беднейшим и наиболее уязвимым странам, чтобы в совокупности они получили 100 млрд долларов. В настоящее время мы обсуждаем с нашими странами-членами различные пути достижения этой цели, в том числе посредством использования нашего Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту (ПРГТ) и, возможно, нового Трастового фонда на цели достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (РСТ).

Совещание Группы 20-ти на этой неделе является одной из возможностей для продвижения плана по созданию нового РСТ, который будет поддерживать страны с низкими доходами, а также более бедные и уязвимые страны со средними доходами, сильно пострадавшие от пандемии. Он будет оказывать им помощь в проведении структурных преобразований, в том числе для решения задач, связанных с климатом.

Для дальнейшего расширения мер в области изменения климата сотрудники МВФ недавно предложили установить минимальный порог тарифов за выбросы углерода. Такой минимальный порог может способствовать ускорению перехода к экономическому росту с меньшими выбросами углерода на протяжении текущего десятилетия, и мы намерены представить веские аргументы в пользу введения такого порога на конференции по климату Группы 20-ти в Венеции на этой неделе.

В сфере налогообложения мы активно приветствуем историческое соглашение, достигнутое 130 странами в контексте Всеобъемлющей основы ОЭСР/Группы 20-ти. В рамках этого договора минимальная ставка налогообложения корпораций будет способствовать обеспечению того, чтобы имеющие высокую прибыль компании выплачивали свою справедливую долю везде. По результатам наших собственных исследований нам известно, что режимы с минимальными налогами могут способствовать поддержанию странами своей базы налога на корпорации и мобилизации поступлений. Сейчас это важнее, чем когда-либо.

Десятилетия налоговой конкуренции привели к гонке уступок, тем самым лишая многие страны ресурсов, необходимых для осуществления жизненно важных инвестиций в здравоохранение, образование, инфраструктуру и меры социальной политики. Налогово-бюджетная политика оказалась под еще большим давлением во время пандемии, что затрудняет инвестиции в экологические и цифровые преобразования. Поэтому давайте воспользуемся этим поворотным моментом, чтобы построить более справедливую и более эффективную международную систему налогообложения, отвечающую требованиям XXI века.

Когда будущие поколения будут вспоминать этот сегодняшний момент, я надеюсь, они будут видеть в нашем партнерстве несгибаемый дух Венеции. Мы можем положить конец пандемии и превратить это восстановление экономики с расходящимися траекториями в синхронизированный и устойчивый рост — действуя решительно и действуя вместе.

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Кристалина Георгиева (биография в ссылке)

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