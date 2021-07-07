С. Михайлов: В Забайкальском крае разрабатывается программа капитального ремонта школ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании на эту тему, прошедшем в Чите.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках работы в регионе принял участие в совещании по вопросам формирования целевой программы капитального ремонта школ.

Смотрите также

В мероприятии участвовали министр образования, науки и молодежной политики Забайкалья Наталья Бянкина, руководитель администрации города Читы Александр Сапожников, депутаты Законодательного Собрания региона, представители муниципальных образований.

Сергей Михайлов напомнил, что Президент Российской Федерации поставил задачу Правительству РФ совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.

Сенатор сообщил, что в общей сложности в Забайкальском крае капремонт нужно провести в 314 школах из 560 существующих общеобразовательных организаций. Он предложил создать в районах рабочие группы, которые в течение ближайших двух месяцев определят школы, наиболее нуждающиеся в капремонте, и установят очередность его проведения.

Сергей Михайлов в рамках работы в регионе принял участие в совещании по вопросам формирования целевой программы капитального ремонта школ

1 из 3

Сергей Михайлов в рамках работы в регионе принял участие в совещании по вопросам формирования целевой программы капитального ремонта школ

2 из 3

Сергей Михайлов в рамках работы в регионе принял участие в совещании по вопросам формирования целевой программы капитального ремонта школ

3 из 3

Парламентарий также отметил, что сейчас на контроле профильного Комитета СФ — реализация программы по благоустройству школ по направлениям тепло- и водоснабжения, устройства канализации. «В этой программе, рассчитанной на 2020–2021 годы, Забайкальский край принимает активное участие, получив 600 миллионов рублей из общего размера федерального финансирования в 12 миллиардов рублей», — уточнил Сергей Михайлов.

MIL OSI