Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#НПО Лавочкина#Спектр-РГ07.07.2021 05:50

Спектр-РГ может с 2022 г. начать совмещать обзоры неба с точечными наблюдениями

Космическая обсерватория «Спектр-РГ», находящаяся в 1,5 млн км от Земли, может со следующего года приступить к точечным наблюдениям, которые будет совмещать с обзорами всего неба. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС первый заместитель гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — генеральный конструктор Александр Ширшаков.

«Вся программа делится на две части: обзор неба и потом точечные изучения. Думаю, после четвертого обзора мы начнем совмещать обзор и точные наведения», — сказал Ширшаков.

Третий обзор неба завершился в середине июня. По словам генконструктора, цикл обзора занимает примерно полгода. «Поэтому четвертый завершится примерно через полгода», — пояснил он. Ширшаков уточнил, что выбирать конкретные объекты для изучения предстоит ученым. «Это задача научного комитета, мы реализуем то, что они захотят», — добавил генконструктор.

Ранее планировалось, что обсерватория сначала совершит восемь полных обзоров всего неба, после чего 2,5 года будет изучать самые яркие одиночные объекты.

Космический аппарат «Спектр-РГ» был разработан в НПО имени С. А. Лавочкина. Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

Источник: ТАСС6 июля 2021 года, 01:07

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