Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия07.07.2021 18:36

Российские средства продолжают отслеживать космический мусор, который сблизится с МКС в четверг

По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш (АСПОС ОКП) в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора.

Сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров.

АСПОС ОКП продолжает наблюдение.

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