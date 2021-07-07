Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#МКС#космический мусор07.07.2021 09:05

Российские средства отслеживают «космический мусор», который сблизится с МКС в четверг

По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, в четверг, 8 июля 2021 года, в нескольких километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории «космического мусора».

По предварительным данным, сближение прогнозируется в 16:16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 4,5 км. АСПОС ОКП продолжает непрерывное наблюдение.

Специалисты российского Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), управляющие полётом Международной космической станцией, в том числе Главная оперативная группа управления российским сегментом МКС (РКК «Энергия» имени С.П. Королева, входит в Роскосмос), наблюдают за всеми возможными случаями сближения МКС с потенциально опасными объектами, основываясь на поступающей оперативной информации.

В случае, если данные об опасном сближении подтвердятся, будет принято решение о необходимости коррекции орбиты станции, либо за 28 часов до предполагаемого события, либо за 6 часов.

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