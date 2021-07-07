Source: Russia Federal Space

#ЦПК#История07.07.2021 17:05

Прерванный полет: 45 лет со дня старта корабля «Союз-21»

6 июля 2021 года исполнилось 45 лет со дня старта космического корабля «Союз-21». Это была первая экспедиция на орбитальную станцию «Салют-5», которую возглавил Борис Волынов. Вместе с ним в полет отправился Виталий Жолобов. Космонавты должны были провести на орбите 60 суток.

Поначалу ничто не мешало выполнять программу полета, выполнять исследования и заниматься экспериментами. Однако на 42-е сутки полета возникла нештатная ситуация: на станции погас свет и отключился ряд ботовых систем, в том числе система регенерации кислорода.

По воспоминаниям Бориса Валентиновича Волынова, в полной темноте экипаж начал медленно передвигаться из отсека в отсек. Когда космонавты убедились в том, что не произошла разгерметизация, они начали искать решение проблемы. Спустя два часа экипажу удалось восстановить функционирование орбитальной станции в штатном режиме. Но после аварии самочувствие Виталия Жолобова стало резко ухудшаться, было принято решение прервать полет.

Продолжительность космической экспедиции составила 49 суток вместо 60-ти. К моменту возвращения на Землю Жолобов чувствовал себя настолько плохо, что с трудом мог надеть скафандр. Нагрузка на командира экипажа Бориса Волынова, который тоже ощущал недомогание, заметно возросла. Полет завершился 24 августа 1976 года. Посадка была непростой, космонавты приземлились далеко от запланированного места, спасатели не сразу нашли их спускаемый аппарат. Для Виталия Жолобова это был первый и единственный полет в космос, для Бориса Волынова — второй. Нештатные и аварийные ситуации, возникавшие во время экспедиций на орбиту, приводили к совершенствованию космической техники и системы подготовки космонавтов.

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