Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Набор 201807.07.2021 19:06

Первый условный экипаж готовится к ночевке в пустыне

Сегодня, 7 июля 2021 года, утром космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Константин Борисов, Кирилл Песков и Олег Платонов приступили тренировке по отработке действий после приземления космического аппарата в условиях пустыни. Двое суток их условный экипаж будет «выживать» в экстремальных условиях.

Жара, ограниченный запас воды, безлюдная местность — факторы, которые необходимо учесть космонавтам для того, чтобы обеспечить собственную безопасность и сохранить здоровье.

Экипаж должен выбрать и расчистить место для сооружения временного лагеря, затем построить первичное солнцезащитное укрытие и уже под ним дождаться вечера. Когда спадет жара, космонавтам предстоит достроить укрытие для ночевки в безопасных условиях. В задачи «выживания» в пустынной местности входят также добывание воды методом конденсации, отработка взаимодействия с поисково-спасательными силами, оказание медицинской помощи «пострадавшему».

Следующим к тренировке приступит условный экипаж в составе космонавтов-испытателей Александра Горбунова, Алексея Зубрицкого и Александра Гребенкина.

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