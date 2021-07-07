Обращение к участникам конференции руководителей прокуратур европейских государств

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые прокуроры! Дамы и господа!

Приветствую вас в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств.

Несмотря на различия в полномочиях, особенности национальных законодательств, ваши ведомства играют ключевую роль в обеспечении в своих странах верховенства закона, стоят на защите прав и свобод граждан, отстаивают интересы государства и общества. И эти базовые цели, задачи не только вас объединяют, но ещё и подчёркивают значимость сотрудничества и содержательного профессионального партнёрства.

В ближайшие дни вам предстоит обсудить широкий круг вопросов, касающихся роли прокуратуры в защите прав граждан в соответствии с принципами Европейской конвенции по правам человека. Считаю эту тему крайне важной. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и обязанность государства – обеспечить действенные механизмы для их беспрепятственной реализации.

В полной мере это касается социальных прав граждан, в том числе права на доступную и качественную медицинскую помощь. Это особенно актуально в связи с охватившей в прошлом году весь мир эпидемией коронавируса.

Самого серьёзного внимания заслуживают и другие вопросы вашей повестки. Среди них – соблюдение норм и требований экологической безопасности, борьба с киберпреступлениями, противодействие незаконной миграции. Для всех европейских стран это общие вызовы, и от того, насколько эффективно мы сможем на них ответить, во многом зависит стабильность и порядок в обществе, устойчивое развитие наших государств, всего континента.

Российская прокуратура активно работает по всем названным направлениям. Как единая централизованная система она чётко выполняет возложенные на неё задачи, вносит весомый вклад в развитие России как подлинно правового, социально ориентированного, демократического государства. Отмечу, что за последнее время эти принципы были усилены, конкретизированы в обновлённой Конституции нашей страны и в целом в российском законодательстве.

Реализуя свои надзорные полномочия, прокуроры следят за соблюдением законов на всей территории России и в случае нарушений принимают меры для защиты прав граждан. Так, в период эпидемии органы прокуратуры существенно активизировали надзор за своевременным предоставлением медицинской помощи, лекарств, социальных выплат и пособий. При этом особое внимание уделяют защите прав детей, пожилых людей, людей с ограничениями по здоровью, многодетных семей и семей с низкими доходами.

Отдельно хотел бы отметить, что недавно у нас был принят федеральный закон, наделяющий Генеральную прокуратуру России новыми полномочиями. Речь идёт о представительстве и защите интересов нашей страны в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Не раз говорил и вновь повторю: Россия заинтересована в развитии самых тесных связей с прокуратурами европейских и других государств, в продвижении диалога и сотрудничества в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как Совет Европы и Международная ассоциация прокуроров.

Убеждён, такое конструктивное взаимодействие, включая обмен информацией и лучшими правовыми практиками, позволит надёжнее защищать права и свободы граждан, добиваться успеха в борьбе с общими угрозами, в том числе связанными с бурными технологическими и другими изменениями в жизни общества.

Рассчитываю, что в ходе конференции вы примете рекомендации, которые будут способствовать дальнейшему повышению эффективности работы органов прокуратуры.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего самого доброго.

Благодарю вас за внимание.

MIL OSI