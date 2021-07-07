Н. Журавлев: Индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи должна дать ощутимые для региона и его жителей результаты

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации совершил рабочую поездку в столицу Республики Майкоп.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея. В столице региона г. Майкоп вице-спикер СФ провел ряд встреч, а также осмотрел социально значимые и промышленные объекты.

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В ходе рабочей встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым КумпиловМурат КаральбиевичГлава Республики Адыгея парламентарий обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития Республики, повышение ее инвестиционной привлекательности, предложения руководства региона по совершенствованию федерального законодательства.

Николай Журавлев также провел встречу с ректором Адыгейского государственного университета Даудом Мамией, на которой были подняты темы совершенствования регионального образования и реализации федеральных программ поддержки.

Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Николай Журавлев с рабочей поездкой посетил Республику Адыгея

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Парламентарий также осмотрел промышленные объекты Майкопа.

«Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея должна дать ощутимые для региона и его жителей результаты. Важными задачами являются повышение уровня обеспеченности населения услугами сферы здравоохранения, образования и культуры, увеличение объемов промышленного производства, создание новых инвестпроектов. Безусловно, все это направлено на улучшение качества жизни людей», — подчеркнул Николай Журавлев.

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