Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ВДЦ Океан07.07.2021 14:11

Морской старт в «Океане»

Ежегодно во Всероссийском детском центре «Океан» в рамках тематической смены «Морской старт» более 100 школьников со всей России проходят обучение в профильных лабораториях по направлениям:

Ракетостроение. Старт с воды;

Спутникостроение;

Психофизическая подготовка;

Аварийно-спасательная служба и другие.

С 20 июня по 10 июля 2021 года наставниками участников стали сотрудники Амурского государственного университета, которые за время смены показали ребятам инженерно-конструкторскую деятельность, дали им новые знания в аэрокосмической сфере и навыках морской практики.

Приглашенным гостем на смене стал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который 17 апреля 2021 года вернулся на Землю после 185 суток нахождения на Международной космической станции. Общая встреча началась с экскурсии по тематическим лабораториям, знакомства с участниками программы «Морской старт» и лекции Сергея Кудь-Сверчкова на тему «Земля в иллюминаторе». Ребята смогли получить ответы на множество интересующих их вопросов о технических и бытовых особенностях жизни космонавтов на борту российского сегмента МКС, об обучении по профилю и многое другое.

Всероссийский детский центр «Океан» — самый молодой из детских центров федерального уровня. Ежегодно реализующий более 40 образовательных программ. Госкорпорация «Роскосмос» на ежегодной основе реализует программу «Морской старт» на базе дружины «Океанская Эскадра», направленной на развитие различных направлений аэрокосмического образования, научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся.

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