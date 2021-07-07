Source: Russia Ministry of Energy

Сочи, 7 июля. – Минэнерго России стало лауреатом Всероссийского конкурса «Кубок информационной безопасности регионов» в номинации «Сделано в России». Высокую оценку Министерство получило за результаты в сфере импортозамещения, создания российских защищённых программ и цифровых продуктов решений.

Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Антон Семейкин рассказал, что в рамках конкурса оценивался реализованный Минэнерго проект «Ведомственный центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак Минэнерго России».

«Задачей центра является создание полноценной службы информационной безопасности, способной самостоятельно противодействовать, выявлять и расследовать компьютерные инциденты, имея в своём арсенале полный комплекс средств обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак», – пояснил он.

Кроме этого, на базе Ведомственного центра Минэнерго России совместно с ПАО «Ростелеком» инициировало запуск пилотного проекта по созданию отраслевого центра кибербезопасности, который позволяет обеспечить внутриотраслевой обмен информацией по вопросам защищённости объектов КИИ организаций электроэнергетики, координацию действий и оперативное реагирование на различные угрозы информационной безопасности.

Также, Минэнерго России и ПАО «Ростелеком» организовывали киберучения, которые стали первым практическим опытом отработки действий для ключевых игроков электроэнергетического комплекса, представителей силовых ведомств, регуляторов и госорганов.

«Такие мероприятия позволяют проверить и одновременно повысить практическую готовность предприятий ТЭК к отражению комплексных распределённых компьютерных атак на отрасль, увеличить скорость реагирования и улучшить взаимодействие между самостоятельными хозяйствующими субъектами», – сказал Антон Семейкин.

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