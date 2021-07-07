Минспорт России и Республика Саха (Якутия) подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 июля, в рамках рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с главой региона Айсеном Николаевым. Во встрече также принял участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), совершенствования спортивной инфраструктуры и подготовки кадров, а также проведение международных и всероссийских массовых соревнований.

«Спорт в Республике Саха (Якутия) является очень важной составляющей жизни, – отметил Олег Матыцин. – Мы видим, что в регионе в нормативные сроки и с хорошим качеством были реализованы все запланированные проекты по развитию физической культуры и спорта. Это залог того, что в будущем планы и программы, которые будут представлены, также найдут поддержку у Министерства спорта».

Айсен Николаев сообщил Олегу Матыцину о намерении Якутии подать заявку на проведение спортивных игр «Дети Азии» в 2024 году в Якутске.

«Вы можете быть абсолютно уверенными, что со стороны Министерства мы окажем содействие в том, чтобы ваша заявка была рассмотрена. Думаю, что родоначальники имеют право на то, чтобы «дети» не уходили из дома, а оставались жить в Якутии», – сказал Министр.

Участники встречи обсудили вопрос оснащения спортивных объектов Республики, в частности лыжно-биатлонной базы в Алдане, а также возведение спортивного комплекса со стадионом и бассейном в Нюрбе. Строительство стадиона начнётся в 2022 году за счёт республиканского бюджета. Айсен Николаев попросил Министра после государственной экспертизы включить проект комплекса с бассейном в государственную программу.

Олег Матыцин заявил, что база в Алдане должна стать центром подготовки спортсменов сборных команд России: «Надеемся, что со стороны Министерства и региона будут предприняты все усилия для того, чтобы там тренировались спортсмены – как представители Республики, так и сборных команд России. Мы используем все географические зоны и климатические условия нашей страны и будем стремиться к тому, чтобы эта база также была одним из центров подготовки российских спортсменов».

По итогам встречи Олег Матыцин и Айсен Николаев подписали Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Республикой Саха (Якутия) о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. Документ подразумевает создание в регионе условий для приобщения людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом и развития спортивной инфраструктуры.

Фото: Андрей Сорокин / ЯСИА

Пресс-служба Минспорта России

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